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В Италии раскопали редчайший артефакт бронзового века

2:02
Наука

Археологи обнаружили в Италии медный кинжал возрастом 4000 лет и фрагменты человеческих черепов в пещере, которая, как предполагается, использовалась для захоронений.

В Италии раскопали редчайший артефакт бронзового века
Фото: www.spektrum.de by CHRISTIAN ECKMANN is licensed under RGZM / DPA / PICTURE ALLIANCE (AUSSCHNITT)

Кроме того, в этой пещере сохранились следы древнего очага. Находка оказалась по-настоящему неожиданной, особенно в контексте металлического артефакта.

"Когда мы нашли кинжал, это был незабываемый момент, мы не могли поверить, что нашли металл в таких условиях. Это было удивительно!", — поделился Федерико Бернардини археолог из Университета Ка-Фоскари в Венеции.

Захоронения в пещерах и на скальных убежищах были популярны в этой местности в период с 4500 по 4000 год до н. э., когда наступил конец медного века (2750-2200 гг. до н. э.) и начало бронзового века (2200-950 гг. до н. э.).

Однако кинжал стал исключением, поскольку металлические артефакты в этот период обычно находят в местах поклонения, а не в захоронениях. Бернардини, возглавляющий раскопки, отметил, что это открытие стало настоящим сюрпризом.

Когда археологи сняли последние слои почвы, их внимание привлекла "вспышка меди", и они сразу поняли, что перед ними важная находка.

Кинжал стал частью коллекции артефактов, найденных в пещере Тина-Джама, расположенной на Карстовом плато на северо-востоке Италии, на границе со Словенией.

Эти находки помогут ученым лучше понять возраст и технологические достижения разных групп людей, которые обитали в этой пещере на протяжении 9000-4000 лет.

"Расследования продолжаются, но уже сейчас они дают ценную информацию для реконструкции истории региона", — добавил Бернардини.

Уточнения

Бро́нзовый век — выделяемая на основе данных археологии эпоха человеческой истории (XXXV / XXXIII — XIII / XI века до н. э.), характеризующаяся ведущей ролью изделий из бронзы, Бронзовый век является второй, поздней фазой эпохи раннего металла, сменившей медный век и предшествовавшей железному веку.  

Кинжа́л (от перс. خنجر - "кривой кинжал") — холодное оружие с коротким, прямым или изогнутым клинком, заточенным с двух сторон, чаще всего кинжал используют для ближнего боя, медные "мечи" микенской эпохи Бронзового века уже обладали режущей кромкой, что несколько расширило возможности их использования, однако, для изготовления более длинного оружия медь не годилась.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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