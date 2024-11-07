Обнаружен организм, имитирующий зарождение жизни миллиард лет назад

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В 2017 году в морских отложениях вокруг Гавайев был обнаружен одноклеточный организм Chromosphaera perkinsii, который, как выяснилось, может образовывать многоклеточные структуры, поразительно напоминающие эмбрионы животных. Это открытие, сделанное учеными Женевского университета (UNIGE).

Фото: Centers for Disease Control and Prevention by USCDC, PDM

Первые формы жизни на Земле были одноклеточными, а многоклеточные организмы, такие как животные, появились намного позже.

Для этих сложных существ характерно развитие из одной клетки в полноценный организм через этапы, схожие у разных видов.

Однако механизм перехода от одноклеточной к многоклеточной структуре остаётся малоизученным.

Иследователь Омайя Дудин профессор биохимии из UNIGE сосредоточила свои исследования на C. perkinsii древнем одноклеточном организме, отделившемся от предков животных более миллиарда лет назад.

Ученые обнаружили, что клетки этого вида, достигнув максимального размера, начинают делиться, образуя многоклеточные колонии, подобные ранним стадиям эмбрионального развития.

Эти колонии существуют около трети жизненного цикла и состоят как минимум из двух типов клеток, что крайне необычно

Дудин пояснила, что, хотя C. perkinsii остаётся одноклеточным видом, процессы координации и клеточной дифференциации в его колониях свидетельствуют о существовании механизмов многоклеточности до появления первых животных.

Совместно с Джоном Бёрнсом доктором из Лаборатории наук об океане Бигелоу учёные обнаружили, что гены, активные в этих колониях, схожи с теми, которые участвуют в развитии эмбрионов у животных.

Это позволяет предположить, что генетические программы, поддерживающие сложное развитие, могли существовать на Земле

«Поразительно, что недавно открытый вид позволяет нам взглянуть на процессы, происходившие более миллиарда лет назад». — отметил Марин Оливетта лаборант и ведущий автор исследования UNIGE.

Эти данные могут пролить свет на окаменелости возрастом 600 миллионов лет, похожие на эмбрионы, и пересмотреть традиционные представления о многоклеточности.

Уточнения

Однокле́точные органи́змы — живые организмы, тело которых состоит из одной клетки (в противоположность многоклеточным). К одноклеточным относятся все археи, бактерии и большая часть протист, а также некоторые растения и грибы.



Многокле́точный органи́зм - внесистематическая категория живых организмов, тело которых состоит из многих клеток, не существует чёткой грани между одноклеточными и многоклеточными организмами, многие одноклеточные обладают средствами для создания многоклеточных колоний, в то же время отдельные клетки некоторых многоклеточных организмов обладают способностью к самостоятельному существованию.



