Нейробиологи раскрыли тайну восприятия фильмов нашим мозгом

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Нейробиологи из Массачусетского технологического института создали самую подробную функциональную карту мозга, используя фМРТ для наблюдения за активностью различных мозговых сетей у людей, смотрящих фильмы.

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Этот уникальный метод анализа позволил увидеть, как активируются различные участки мозга при восприятии сложных зрительных и звуковых стимулов.

Для исследования использовались видеоролики из художественных фильмов, таких как "Начало" и "Социальная сеть", что позволило воссоздать естественные условия для изучения активности мозга.

По словам Резы Раджимехра нейробиолога, просмотр фильмов позволяет лучше понять, как функциональные сети реагируют на различные аспекты сцены, будь то люди, предметы, речь или действия.

Такой подход существенно отличается от стандартных фМРТ-сканов в состоянии покоя, которые не всегда могут достоверно отражать активность мозга, поскольку в отсутствие внешнего стимула многие области мозга остаются неактивными.

Команда использовала данные фМРТ из проекта Human Connectome Project, охватывающие 176 участников, чтобы проанализировать их мозговую активность во время просмотра коротких отрывков из фильмов.

С помощью машинного обучения исследователи выявили 24 различные мозговые сети, отвечающие за определённые аспекты когнитивной и сенсорной обработки информации — например, распознавание лиц, тел, движений, а также взаимодействие между людьми и предметами.

Ученые обнаружили, что сложные сцены с неоднозначным смыслом активируют "области исполнительного контроля" — участки мозга, которые помогают людям планировать и расставлять приоритеты, в то время как простые сцены с понятной речью активируют более специфические области, такие как языковые центры.

Эти результаты открывают перспективы для изучения нейронных сетей у людей с разным опытом, возрастом или даже с нарушениями развития.

В будущем ученые планируют изучить индивидуальные карты активности мозга и сопоставить их с особенностями поведения испытуемых.

Уточнения

Нейровизуализа́ция — общее название нескольких методов, позволяющих визуализировать структуру, функции и биохимические характеристики мозга, включает компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию и т. п.





Кинемато́граф (от греч. κινημα, род. п. κινηματος — движение и греч. γραφω — писать, рисовать; то есть «записывающий движение») — отрасль человеческой деятельности, заключающаяся в создании движущихся изображений, Кинематограф был изобретён в конце XIX века и стал крайне популярен в XX веке.

