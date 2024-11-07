NASA вернётся в открытый космос после устранения неполадок

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

NASA планирует возобновить выходы в открытый космос в начале 2025 года после полугодовой приостановки внекорабельной деятельности. Остановка операций была вызвана утечкой воды в системе охлаждения скафандра, что представляло потенциальную угрозу для жизни астронавтов.

Фото: spaceflight.nasa.gov by НАСА, PDM

На недавней пресс-конференции управляющий операциями и интеграцией программы Международной космической станции (МКС) Билл Спетч сообщил, что инженерам NASA удалось устранить эту техническую проблему.

В ходе доработки скафандров была установлена новая система контроля, призванная защитить экипаж от повторных поломок. Учитывая важность миссий в открытом космосе для проведения ремонтных и исследовательских работ, успешное устранение проблемы с системой охлаждения скафандров позволяет NASA приступить к планированию новых операций. Подготовка к выходам также включает пересмотр и совершенствование протоколов безопасности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Ожидается, что восстановление внекорабельной активности будет способствовать реализации научных задач, необходимых для дальнейших космических исследований.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA (НАСА)) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.



Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

