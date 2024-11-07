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Создан способ определения годности молока без вскрытия упаковки

1:23
Наука

Австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса предложили уникальную технологию определения свежести молока с помощью вибрации смартфона, которая не требует вскрытия упаковки.

Создан способ определения годности молока без вскрытия упаковки
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Новое приложение VibMilk позволяет пользователям проверять годность молока на основе изменения его физических свойств, что происходит в процессе порчи. Функция вибрации и инерциальный измерительный блок (IMU) смартфона анализируют реакцию молока на вибрацию. Сигналы, собранные устройством, обрабатываются с помощью алгоритмов машинного обучения, которые присваивают молоку один из 23 уровней кислотности (рН), характерных для свежих и прокисших продуктов. Для примера, у свежего молока рН составляет около 6,6, тогда как у прокисшего — 4,4.

Эта технология направлена на сокращение количества пищевых отходов, так как она позволяет избежать выброса пригодных к употреблению продуктов. Исследования показывают, что около 20 % молочных продуктов выбрасываются, поскольку потребители не уверены в их свежести. Теперь же, благодаря новому приложению, можно надежно определить состояние молока, не вскрывая его упаковку, и уменьшить продовольственные потери.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

Срок годности (UBD англ. Use By Date; expiration date) — время хранения продуктов питания и др., в течение которого они остаются безопасными для употребления; может обозначаться датой, когда этот срок истекает (вместе с датой производства).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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