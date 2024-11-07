Найдена ответственная за ускоренное старение организма частичка человека

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Исследователи из Китая и США обнаружили, что повышенный уровень антитела IgG, которое защищает организм от инфекций, может также ускорять процесс старения.

Фото: Freepik by Ads, CC0

IgG, наиболее распространенное антитело в человеческом организме, традиционно ассоциируется с иммунной защитой. Однако исследование показало, что его избыточное содержание связано с возрастным хроническим воспалением, которое негативно сказывается на тканях различных органов, таких как мозг, сердце и легкие. Ученые проанализировали образцы тканей, полученные у мышей и людей, и выявили, что уровень IgG возрастает с течением лет, сопровождаясь накоплением воспалительных процессов в стареющих тканях.

Эксперты полагают, что данное антитело оказывает провоспалительное воздействие на клетки, вызывая их старение, что может ускорить снижение функций органов. Особое внимание было уделено роли IgG в макрофагах и клетках мозга, где его избыток приводит к выраженному воспалению и ускорению процессов старения. Научная группа предполагает, что снижение уровня IgG или же подавление его избыточной выработки может замедлить старение, сохраняя здоровье органов и продлевая их функциональность.

Перспективы дальнейших исследований включают разработку методов, которые позволят контролировать уровень IgG в организме для замедления биологических процессов старения. В частности, ученые видят потенциал в создании инструментов, которые будут измерять содержание IgG и предоставлять более точную оценку биологического возраста человека.

Уточнения

Старение человека — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса.



Органи́зм (позднелат. organismus от позднелат. organizo «сообщаю стройный вид», от др.-греч. ὄργανον — «орудие») — живое тело, обладающее совокупностью свойств, отличающих его от неживой материи, в том числе обменом веществ, самоподдерживанием своего строения и организации, способностью воспроизводить их при размножении, сохраняя наследственные признаки.

