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Учёные создали уникальный пластырь для тактильных ощущений

1:34
Наука

Исследователи из Северо-Западного университета разработали революционный тактильный пластырь, способный передавать сложные тактильные ощущения, такие как вибрация, давление и даже скручивание.

Учёные создали уникальный пластырь для тактильных ощущений
Фото: pixabay.com by saulhm, PDM

Устройство состоит из тонкой и гибкой матрицы с 19 миниатюрными приводами, которые создают разнообразные тактильные стимулы. Одним из ключевых аспектов новинки является её энергоэффективная конструкция — "бистабильная" система, благодаря которой пластырь может оставаться в двух стабильных состояниях без постоянного потребления энергии. Приводы создают давление на кожу, накапливая энергию, а затем высвобождают её, требуя лишь минимальный заряд для изменения положения. Эта конструкция позволяет устройству работать на одном заряде батареи продолжительное время, что делает его удобным для практического применения.

Пластырь имеет большой потенциал для применения в таких областях, как видеоигры, виртуальная реальность и медицина. Тактильная обратная связь может заменить или дополнить визуальное восприятие, что особенно полезно для людей с нарушениями зрения.

В ходе экспериментов участники с завязанными глазами быстро адаптировались к новому устройству и смогли воспринимать окружающую обстановку через тактильные сигналы.

Это открывает перспективы использования умного пластыря для создания уникального опыта погружения в виртуальные миры и помощи людям с ограничениями сенсорного восприятия.

Уточнения

Пла́стырь (от лат. emplastrum) — лекарственная форма в виде пластичной массы, обладающая способностью размягчаться при температуре тела и прилипать к коже, или в виде той же массы на плоском носителе, предназначенная для наружного применения.

Тактильная коммуникация (тактильный контакт; англ. haptic communication) — это форма коммуникации путем физического контакта с другим человеком (напр., рукопожатие, похлопывание по плечу или спине).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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