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Древний организм показал, что первым всё-таки было яйцо

1:29
Наука

Исследование швейцарских ученых из Женевского университета обнаружило, что древний одноклеточный организм Chromosphaera perkinsii, найденный в морских отложениях возле Гавайев, способен образовывать многоклеточные структуры, напоминающие эмбрионы животных.

Древний организм показал, что первым всё-таки было яйцо
Фото: Own work by Biswarup Ganguly is licensed under GNU Free Documentation License

В ходе наблюдений за C. perkinsii исследователи отметили, что клетки достигают определенного размера, после чего делятся, образуя структуры, схожие с ранними стадиями эмбрионального развития. Эти структуры сохраняются на протяжении третьего цикла жизни организма и включают в себя по меньшей мере два разных типа клеток, что необычно для одноклеточных.

Руководитель исследования Омая Дудин отмечает, что поведение C. perkinsii демонстрирует наличие координации и дифференциации, свойственных многоклеточности, задолго до появления животных. Генетический анализ в сотрудничестве с доктором Джоном Бернсом выявил сходства между процессами C. perkinsii и развитием эмбрионов животных. Это позволяет предположить, что программы, контролирующие многоклеточное развитие, существовали на генетическом уровне более миллиарда лет назад.

Данное открытие проливает свет на эволюционные корни многоклеточности и вызывает вопросы о происхождении эмбрионального развития, что может пересмотреть существующие взгляды на эволюцию.

Уточнения

Яйцо́ или ооци́т, или яйцеклетка — женская половая клетка, из которой в результате оплодотворения или путём партеногенеза развивается новый организм.

Органи́зм (позднелат. organismus от позднелат. organizo «сообщаю стройный вид», от др.-греч. ὄργανον — «орудие») — живое тело, обладающее совокупностью свойств, отличающих его от неживой материи, в том числе обменом веществ, самоподдерживанием своего строения и организации, способностью воспроизводить их при размножении, сохраняя наследственные признаки.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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