Извержение вулкана Хунга-Тонга уменьшило количество CO₂ в атмосфере

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в январе 2022 года стало мощнейшим событием, выбросившим около 2,9 млрд тонн вулканического материала в атмосферу, что оказало значительное влияние на биогеохимию Южно-Тихоокеанского круговорота.

Фото: Wikimedia Commons is licensed under CC BY-SA 3.0 igo

В начале 2022 года в рамках экспедиции GEOTRACES GP21 ученые провели исследования, сосредоточившись на изучении изменения концентрации микроэлементов, таких как железо и неодим, в поверхностных водах и их влиянии на морскую жизнь.

Они использовали компьютерную модель HYSPLIT от NOAA для моделирования распространения вулканического пепла и выявили выраженный вулканический вклад в западной части SPG.

В ходе экспедиции SONNE SO289 исследователи собрали пробы воды, подтвердив значительное содержание железа и неодима, которые увеличили рост фитопланктона. Этот процесс имеет важное значение для углеродного цикла: фитопланктон поглощает CO₂ из атмосферы, что улучшает способность океана к углеродопоглощению. Таким образом, выброс железа от HTHH сравним с извержением вулкана Пинатубо в 1991 году, после которого наблюдалось снижение роста концентрации CO₂ в атмосфере.

Ученые считают, что извержение Хунга-Тонга может иметь аналогичные долгосрочные климатические последствия.

Уточнения

Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай (англ Hunga Tonga-Hunga Haʻapai) — вулкан и название двух необитаемых островов Хунга-Тонга и Хунга-Хаапай в архипелаге Тонга.



Диокси́д углеро́да или двуо́кись углеро́да (также оксид углерода(IV), углеки́слый газ, у́гольный ангидри́д, углекислота́, формула — CO 2 ) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение в форме кислотного оксида, молекула которого состоит из одного атома углерода и двух атомов кислорода.

