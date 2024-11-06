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В Мексике нашли следы жизни могущественного мезоамериканского народа

1:49
Наука

Археологи из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) обнаружили новое доказательство существования древнего города Тетелихтик в штате Пуэбла, на территории которого, как выяснилось, жили тотонаки — могущественный мезоамериканский народ.

В Мексике нашли следы жизни могущественного мезоамериканского народа
Фото: Openverse by Tracy Uselton, CC BY 2.0

Исследования показывают, что Тетелихтик был основан тотонаками и достиг расцвета между 200 и 100 годами до н. э. В его архитектуре прослеживаются особенности, которые указывают на использование города как астрономической обсерватории, предназначенной для отслеживания движений небесных тел. Центральное сооружение Тетелихтика ориентировано на звезду Канопус, ассоциированную с богиней Нантехуиц.

Во время раскопок археологи нашли артефакты, относящиеся к ритуальным обрядам, такие как черепки, древесный уголь и фигурки. Обнаруженные находки подтверждают связь с культурой тотонаков, а также с религиозной практикой поклонения предкам. Эти данные свидетельствуют о том, что тотонаки, вероятно, вернулись в Тетелихтик в эпиклассический период (650-900 гг. н. э.) для ритуальных мероприятий.

Культура тотонаков, процветавшая в первый и второй тысячелетия, достигла своего пика в поздний классический период, построив несколько крупных городов, главным из которых был Эль-Тахин в современном Веракрусе. После разгрома Теотиуакана тотонаки перенесли свое влияние на Эль-Тахин. Несмотря на разрушение ацтеками и ассимиляцию испанцами, традиции тотонаков сохранились через архитектурные памятники и артефакты, рассказывающие историю этого народа.

Уточнения

Ме́ксика (исп. México [ˈmexiko]), официально — Мексика́нские Соединённые Шта́ты (исп. Estados Unidos Mexicanos [esˈtaðos uˈniðoz mexiˈkanos]) — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря.

Артефакт (неологизм, от лат. ars — искусство + лат. factus — сделанный, то есть «сделанный по законам искусства») — продукт творческой деятельности человека.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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