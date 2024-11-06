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Обнаружена звезда со скоростью вращения 716 оборотов в секунду

1:33
Наука

Нейтронная звезда 4U 1820-30, расположенная на расстоянии 27 400 световых лет от Земли, привлекла внимание ученых своими уникальными характеристиками.

Обнаружена звезда со скоростью вращения 716 оборотов в секунду
Фото: ESA by NASA, ESA, CSA, and J. Lee (NOIRLab), A. Pagan (STScI), CC BY 4.0

В исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal, сообщается, что звезда совершает 716 оборотов в секунду, что почти достигает теоретического предела скорости вращения для подобных объектов — 730 оборотов в секунду. Эта система, находящаяся в созвездии Стрельца, представляет собой двойную звездную систему, где нейтронная звезда и белый карлик вращаются в тесной орбите, сближая их каждые 11,4 минуты.

В ходе наблюдений за термоядерными взрывами, проводимых рентгеновским телескопом NICER на борту МКС, команда ученых под руководством Гауравы Джайсавала из Технического университета Дании зарегистрировала 15 вспышек за период с 2017 по 2022 год.

Одно из этих событий выделилось странным колебанием частотой 716 Герц, что указывает на возможность того, что 4U 1820-30 является пульсаром, работающим на термоядерных взрывах. Если это подтвердится, звезда станет самым быстрым из известных ядерных пульсаров, исследование которых может раскрыть новые аспекты жизни нейтронных звезд и их пределов.

Уточнения

Звезда́ — массивное самосветящееся небесное тело, состоящее из газа и плазмы, в котором происходят, происходили или будут происходить термоядерные реакции.

Астроно́мия (от др.-греч. ἄστρον — «звезда» и νόμος — «закон») — наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел (планет, звёзд, астероидов, и т. д.) и систем.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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