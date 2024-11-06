На Солнце зафиксировали вспышку высочайшего класса

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

На Солнце зафиксирована мощная вспышка класса X2.4, сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ"). Это произошло 6 ноября в 16:40 мск в области солнечных пятен 3883. Продолжительность вспышки составила 32 минуты.

Фото: NASA is licensed under Public domain

Событие стало второй мощной вспышкой такого уровня в этом месяце. Помимо этого, на Солнце в тот же день зарегистрировано шесть вспышек класса М, среди которых самая сильная (М5.9) произошла около 12:00 мск и длилась 6 минут.

Солнечные вспышки подразделяются на пять классов по мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Класс A0.0 представляет минимальную мощность на орбите Земли, равную 10 нановаттам на квадратный метр, при этом каждый следующий класс увеличивает мощность излучения в 10 раз. Вспышки класса X считаются самыми интенсивными и сопровождаются выбросами солнечной плазмы.

Эти выбросы, достигая Земли, могут вызвать магнитные бури, которые влияют на работу электрических сетей и радиосвязь, создавая возможные помехи для технологической инфраструктуры.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.



Со́лнечная вспы́шка — взрывной процесс выделения энергии (кинетической, световой и тепловой) в атмосфере Солнца.

