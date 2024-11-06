Алкоголь оказался полезным для диких животных

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Обширные исследования экологов из Эксетерского университета показали, что многие животные, от птиц до насекомых, целенаправленно потребляют этанол из природных источников, таких как забродившие фрукты, и это поведение прослеживается на протяжении миллионов лет.

Фото: Openverse by popofatticus, CC BY 2.0

Хотя крепкие алкогольные напитки были изобретены людьми, природа начала производить этанол ещё 100 миллионов лет назад. Фруктовые растения стали вырабатывать сладкий нектар, который привлекает опылителей, и при ферментации он превращается в этанол. Например, плоды пальмы Astrocaryum standleyanum могут содержать до 10,3% этанола, а другие фрукты — до 1-2% при определенных условиях.

Животные, такие как плодовые мушки, используют этанол для выживания: он помогает убивать микробов и защищать пищу от порчи, в то время как насекомые откладывают яйца в забродившие фрукты, защищая их от бактерий. Кроме того, этанол снижает чувствительность животных, позволяя им поедать гнилую пищу в условиях недостатка свежих источников. Ученые также отметили, что животные, которые употребляют этанол, могут становиться более раскованными в брачных играх, что увеличивает их шансы на успешное размножение.

В научных кругах считают, что животные ориентируются прежде всего на получение энергии, а не на состояние опьянения. Фрукты с этанолом более калорийны, благодаря повышенному содержанию глюкозы, поэтому животные стремятся к такой пище, несмотря на побочные эффекты опьянения.

Уточнения

Алкого́ль (от араб. الكحل‎, эль-кюхль — «сурьма» через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).



Дикие животные — объекты животного мира, к которым относят животных, естественной средой обитания которых является дикая природа, а также находящиеся в состоянии естественной свободы, содержащиеся в полусвободных условиях или в неволе.

