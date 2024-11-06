Росатом распечатал на 3D-принтере деталь для ядерного объекта

Специалисты Росатома совершили важный прорыв, впервые распечатав на 3D-принтере деталь, предназначенную для применения на ядерном объекте.
В частности, рабочее колесо насоса для Сибирского химического комбината (Северск) было изготовлено по технологии селективного лазерного сплавления на 3D-принтере RusMelt-300. Это достижение не только повысило прочность детали, но и снизило её вес, что, в свою очередь, улучшает общую эффективность и надежность работы насосного оборудования.
Пресс-служба ТВЭЛ сообщает, что 3D-печать становится перспективным направлением для атомной промышленности: уже подготовлен перечень из 120 деталей, которые целесообразно печатать с использованием аддитивных технологий.
По словам Ильи Кавелашвили, директора бизнес-направления "аддитивные технологии" ТВЭЛ, несколько деталей уже выбраны в качестве референтных образцов для дальнейших испытаний, сообщает ТАСС.
Эти изделия, включая антидебризный фильтр для тепловыделяющей сборки и выгородку для реактора ВВЭР-ТОИ, помогут заложить основу для нормативной базы использования 3D-печати в атомной отрасли, что откроет новые перспективы для ее развития и оптимизации производственных процессов.
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (сокр. название — Госкорпорация «Росатом») (на англ. — State Atomic Energy Corporation «Rosatom» сокращённое — ROSATOM) — российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли.
3D-принтер — станок с числовым программным управлением, реализующий только аддитивные операции, то есть добавляющий порции материала к заготовке.
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