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Парад пяти планет: редкое явление, которое случается раз в несколько лет

1:59
Наука

Явление планетарного парада случается нерегулярно, примерно раз в несколько лет, и в последний раз оно наблюдалось в 2020 году. По словам Мишель Николс, директора по общественным наблюдениям планетария Адлера в Чикаго, все пять планет доступны для наблюдения в вечернем небе с конца июня по начало июля.

Парад пяти планет: редкое явление, которое случается раз в несколько лет
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Планеты в реальности не выстраиваются в пространстве по одной линии; эффект парада — это оптическая иллюзия, возникающая, когда планеты приближаются друг к другу на плоскости орбиты.

Такое положение позволяет с Земли увидеть их как бы на одной линии. Уже в конце марта Венера, Сатурн и Марс начали двигаться ближе к линии горизонта, что особенно заметно в северном полушарии.

Примерно в середине апреля к ним присоединится Юпитер, а Луна войдёт в их линию ближе к маю. Полный парад завершится, когда Меркурий присоединится к остальным планетам в середине июня, образуя последовательность, которая, как совпало, повторяет их расстояние от Солнца.

Для успешного наблюдения за этим редким астрономическим событием стоит выбрать место с открытым горизонтом и смотреть на юго-восток за 45 минут до рассвета по местному времени.

Меркурий начнёт появляться ближе к 10 июня, а пик парада произойдёт в конце месяца. Венера будет самой яркой и заметной, а рядом можно будет увидеть и менее яркие Уран и Нептун, для которых потребуются бинокль или небольшой телескоп.

Николс также советует ориентироваться на постоянный свет планет, в отличие от мерцания звёзд. Например, найти Меркурий поможет тонкий полумесяц, появляющийся 27 июня. Для многих это может стать интересным поводом проснуться рано и оценить величественный вид планет в одном ряду.

Уточнения

Пара́д плане́т — астрономическое явление, при котором некоторое количество планет Солнечной системы оказывается «на одной прямой» от Солнца с разбросом в 20-30°.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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