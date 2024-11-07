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Цунами-гигант: как Литуйя стала свидетельством самых мощных волн на Земле

2:41
Наука

В июле 1958 года на разломе Фэйруэзер, расположенном вблизи южного побережья Аляски, произошло землетрясение магнитудой 8,3, спровоцировавшее обрушение огромной массы скальных пород в залив Литуйя.

Цунами-гигант: как Литуйя стала свидетельством самых мощных волн на Земле
Фото: nesdis.noaa.gov by NOAA, PDM

Этот оползень вызвал цунами, которое уничтожило все на своём пути и достигло высоты 524 метра — выше знаменитого Эмпайр-стейт-билдинг. Волна повредила деревья на высоте, не имеющей аналогов среди известных цунами, и унесла жизни пяти человек.

Феноменальный размер волны был зафиксирован в одном из самых глубоких и узких фьордов Аляски. Геометрия залива Литуйя и его крутые склоны направили энергию цунами, не позволив ей рассеяться, что и привело к рекордной высоте. По данным учёных, эта волна — крупнейшая, когда-либо зафиксированная очевидцами.

Профессор из Технологического института Джорджии, Герман Фриц, отметил, что в истории Земли могли существовать волны и большего размера, но их оценка основывается на геологических данных, что усложняет точную интерпретацию.

Фриц и его коллеги изучили механизм формирования цунами и пришли к выводу, что узкий фьорд и большие объёмы упавшей породы стали решающими факторами в образовании гигантской волны. Лабораторные исследования и компьютерное моделирование показали, что мощное цунами поднялось на 150 метров, что подтверждает уникальность этого явления.

Цунами, вызванные обрушением горных пород, возникают реже, чем те, что происходят из-за движения тектонических плит, но могут достигать невероятных размеров вблизи места происхождения. В Литуе такие цунами наблюдались и раньше — в 1853, 1854 и 1936 годах, но следы этих событий были стерты более мощной волной 1958 года.

Известно, что выжить удалось лишь немногим — свидетели смогли избежать разрушения, управляя лодками в заливе или пройдя волной у его устья.

На сегодняшний день зафиксировано несколько рекордных волн, но ни одна из них не достигла масштабов Литуйя. Например, в 2020 году в Португалии сёрфер сумел прокатиться на 30-метровой волне, а в Китае на реке Цяньтан в 2013 году наблюдался один из крупнейших приливных валов высотой 20 метров.

Уточнения

Цуна́ми (яп. 津波 IPA: [t͡sɯnä́mí], где  — «бухта, залив»,  — «волна») — сейсмические волны в поверхностных водах Земли, порождаемые земле- и моретрясениями (сливные землетрясения).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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