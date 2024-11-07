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Тайна Стоунхенджа раскрыта: солнечный календарь в центре древней Британии

2:50
Наука

Ряд археологических открытий указывает на то, что Стоунхендж, вероятно, использовался как солнечный календарь. Каждый камень этого древнего сооружения, по мнению профессора археологии Борнмутского университета Тимоти Дарвилла, символизировал один день, а отдельные участки могли отражать недели.

Тайна Стоунхенджа раскрыта: солнечный календарь в центре древней Британии
Фото: Wikipedia by simonwakefield, CC BY 2.0

Солнечный календарь, насчитывающий 365,25 дня, помогает отслеживать смену времён года, что было важно и для древних людей, чтобы не происходило смещения сезонов.

До сих пор ученые спорят о точной роли Стоунхенджа, и предполагается, что он мог быть использован не только как календарь, но и как место захоронений или место для проведения религиозных обрядов.

Однако, как отметил Дарвилл в статье для журнала Antiquity, многие археологи видят в композиции Стоунхенджа некий доисторический календарь, хотя его точные функции до недавних пор были неясны.

Исследуя каменную нумерологию Стоунхенджа, Дарвилл обратил внимание на 30 крупных сарсенских камней, которые в древности были соединены перемычками. По его словам, каждый из них мог символизировать один день, а если умножить это количество на 12 месяцев, получится 360 дней.

Внутри сарсенского круга находились пять пар камней, которые могли добавлять ещё пять дней, в сумме давая 365 дней. Вне круга располагаются четыре камня-указателя, которые предположительно использовались для обозначения необходимости добавлять один день каждые четыре года, обеспечивая соответствие солнечному году.

Дополнительное наблюдение за камнями показало, что некоторые из них выделены и могли символизировать каждый десятый день, что позволяет предположить деление на 10-дневные недели.

Поскольку Стоунхендж выстроен в соответствии с зимним и летним солнцестояниями, это могло помогать древним людям проверять правильность отсчета времени, сверяя позиции камней с природными явлениями.

Построенный между 3000 и 2000 годами до нашей эры Стоунхендж, вероятно, не задумывался изначально как солнечный календарь. Исследования указывают, что фазы Луны могли играть большую роль в жизни людей, а затем внимание сместилось на солнечные циклы, возможно, в связи с изменением религиозных взглядов.

Солнечные календари в то время также развивались в Египте и Месопотамии, что даёт основание предполагать возможный обмен культурными знаниями через торговые пути, хотя не исключается и самостоятельное развитие этой концепции на территории Британии.

Уточнения

Стоунхендж Стонхендж (англ. Stonehenge [stəʊ̯n'hɛndʒ]) — внесённое в список Всемирного наследия каменное мегалитическое сооружение (кромлех) в графстве Уилтшир (Англия).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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