Тайна Стоунхенджа раскрыта: солнечный календарь в центре древней Британии

Ряд археологических открытий указывает на то, что Стоунхендж, вероятно, использовался как солнечный календарь. Каждый камень этого древнего сооружения, по мнению профессора археологии Борнмутского университета Тимоти Дарвилла, символизировал один день, а отдельные участки могли отражать недели.
Солнечный календарь, насчитывающий 365,25 дня, помогает отслеживать смену времён года, что было важно и для древних людей, чтобы не происходило смещения сезонов.
До сих пор ученые спорят о точной роли Стоунхенджа, и предполагается, что он мог быть использован не только как календарь, но и как место захоронений или место для проведения религиозных обрядов.
Однако, как отметил Дарвилл в статье для журнала Antiquity, многие археологи видят в композиции Стоунхенджа некий доисторический календарь, хотя его точные функции до недавних пор были неясны.
Исследуя каменную нумерологию Стоунхенджа, Дарвилл обратил внимание на 30 крупных сарсенских камней, которые в древности были соединены перемычками. По его словам, каждый из них мог символизировать один день, а если умножить это количество на 12 месяцев, получится 360 дней.
Внутри сарсенского круга находились пять пар камней, которые могли добавлять ещё пять дней, в сумме давая 365 дней. Вне круга располагаются четыре камня-указателя, которые предположительно использовались для обозначения необходимости добавлять один день каждые четыре года, обеспечивая соответствие солнечному году.
Дополнительное наблюдение за камнями показало, что некоторые из них выделены и могли символизировать каждый десятый день, что позволяет предположить деление на 10-дневные недели.
Поскольку Стоунхендж выстроен в соответствии с зимним и летним солнцестояниями, это могло помогать древним людям проверять правильность отсчета времени, сверяя позиции камней с природными явлениями.
Построенный между 3000 и 2000 годами до нашей эры Стоунхендж, вероятно, не задумывался изначально как солнечный календарь. Исследования указывают, что фазы Луны могли играть большую роль в жизни людей, а затем внимание сместилось на солнечные циклы, возможно, в связи с изменением религиозных взглядов.
Солнечные календари в то время также развивались в Египте и Месопотамии, что даёт основание предполагать возможный обмен культурными знаниями через торговые пути, хотя не исключается и самостоятельное развитие этой концепции на территории Британии.
Стоунхендж Стонхендж (англ. Stonehenge [stəʊ̯n'hɛndʒ]) — внесённое в список Всемирного наследия каменное мегалитическое сооружение (кромлех) в графстве Уилтшир (Англия).
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