Ученые раскрыли секрет твердости поверхности Марса

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа ученых из Немецкого аэрокосмического центра провела исследование, чтобы понять, почему грунт Марса обладает такой твердостью. Результаты, опубликованные в Geophysical Research Letters (GRL), показали, что особенности марсианского климата способствуют образованию соляных пленок, которые придают почве прочность.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0

Исследователи установили, что температура верхнего слоя Марса, до 40 см в глубину, способствует образованию этих пленок.

Они также выяснили, что плотность первых 30 см марсианской поверхности сопоставима с базальтовым песком, который можно встретить на Земле и который образуется при выветривании вулканических пород, богатых железом и магнием.

Под этим слоем грунт становится более плотным, схожим по структуре с уплотненным песком и фрагментами базальта. Исследователи также заметили, что температура поверхности Марса колеблется всего на 5–7°C в течение суток, что намного меньше, чем перепады температуры над поверхностью, которые составляют от 110 до 130°C.

Эти данные показали, что марсианская почва играет роль термического изолятора, ограничивая значительные перепады температуры на небольшой глубине. Исследователи полагают, что такой эффект изоляции может повлиять на потенциальные биологические процессы, если на Марсе существует микробная жизнь.