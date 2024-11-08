Леса против климатического кризиса: как естественное возрождение спасет планету

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Австралийские и американские ученые оценили, насколько эффективно леса могут восстанавливаться естественным путем. Исследование, опубликованное на портале Nature, показало, что если позволить природе работать самостоятельно, деревья смогут покрыть территорию площадью более 215 млн гектаров — это сопоставимо с размерами Мексики.

Фото: unsplash.com by Sven Schlager, PDM

Авторы исследования отмечают, что наиболее активно леса могут восстанавливаться в Юго-Восточной Азии, включая Малайзию и Индию, где для естественного возрождения пригодно около 98 млн гектаров земли. В этих регионах леса могут занять до 90 млн гектаров. На африканском континенте леса могут возродиться на площади примерно 25,5 млн гектаров.

Среди стран с наибольшим потенциалом восстановления выделяются Бразилия, Индонезия, Китай, Колумбия и Мексика — на их долю приходится до 52% всей площади, доступной для естественного лесовосстановления. Еще 29 стран смогут добавить по меньшей мере 1 млн гектаров леса каждая.

Если природные условия для лесов будут сохранены, это поможет компенсировать около 23,4 млрд тонн углерода за ближайшие 30 лет — эквивалентно выбросам Австралии за 50 лет. Исследователи считают, что естественное восстановление лесов является одним из ключевых решений в борьбе с изменением климата и важным шагом к улучшению глобальной экосистемы.