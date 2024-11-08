Ученые нашли способ диагностировать рак с помощью миниатюрных пузырьков в крови

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Ученые из Рочестерского университета разработали инновационный анализ крови для диагностики рака, используя внеклеточные везикулы — микроскопические пузырьки, участвующие в передаче сигналов между клетками. Результаты исследования опубликованы в журнале Small.

Фото: commons.wikimedia.org by Иоанна Чернова is licensed under лицензии наАтрибуцию 4.0

Клетки организма выделяют миллиарды внеклеточных везикул (EV), содержащих белки и генетический материал, которые можно обнаружить в крови, слюне и других биологических жидкостях. Эти частицы могут служить биомаркерами, однако их обнаружение до сих пор остается технически сложной задачей.

Для решения этой проблемы ученые разработали новый метод CAD-LB («захват и демонстрация при жидкостной биопсии»). Этот анализ использует специально созданные ультратонкие мембраны с порами для захвата везикул, что упрощает процесс диагностики и позволяет использовать минимальное количество биоматериала.

Везикулы переносят важные молекулы, такие как белки, липиды и нуклеиновые кислоты, между клетками, и их анализ может предоставить ценную информацию о здоровье организма, в том числе о ранних стадиях опухолевого роста.

Более того, CAD-LB также способен выявлять иммунные белки, что может быть полезно для оценки эффективности иммунотерапии. Высокая чувствительность метода позволяет диагностировать рак на самых ранних, излечимых стадиях, делая его значительным вкладом в борьбу с онкологическими заболеваниями.