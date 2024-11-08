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Секреты медицины 15 000-летней давности раскрыты в марокканской пещере

2:24
Наука

Национальный институт археологии и наследия Марокко сделал значительное открытие, расширяющее наше понимание древней медицины и методов врачевания. В пещере Тафоральт (Grotte des Pigeons) в Тафугальте были найдены следы лекарственных растений, использованных около 15 000 лет назад. Это открытие, о котором сообщается в журнале Nature, подчеркивает изобретательность наших предков в области медицины.

Секреты медицины 15 000-летней давности раскрыты в марокканской пещере
Фото: www.flickr.com by Photo Dharma from Sadao, Thailand, CC BY 2.0

С момента открытия в 1908 году пещера Тафоральт стала важным археологическим объектом, где ученые проводят исследования доисторической Северной Африки. На этом месте, считающемся старейшим кладбищем региона, обнаружено не менее 34 скелетов иберомавров, живших в позднем каменном веке.

Новое исследование акцентирует внимание на растении эфедра — одном из первых известных лекарственных растений. Образцы эфедры, найденные среди других древних макроокаменелостей в слое возрастом 15 000 лет, позволяют предположить, что это растение играло роль в лечебных и погребальных обрядах.

Согласно анализам, плоды эфедры были обнаружены в особом участке пещеры, использовавшемся для захоронений. Радиоуглеродное датирование останков и трав указывает на их современность, что может свидетельствовать о применении эфедры во время погребальных обрядов. Исследования также предполагают, что в тот период эфедра использовалась для лечения простуды и уменьшения кровотечений, что демонстрирует глубокие знания доисторических сообществ о целебных свойствах растений.

На этом важность пещеры не заканчивается. Ранее здесь уже были найдены доказательства древней хирургии — следы трепанации на человеческом черепе. Проведенная операция свидетельствует о высоком уровне медицинских знаний, позволяя предположить, что травы, такие как эфедра, могли использоваться для обезболивания и лечения послеоперационных состояний.

Это открытие — больше, чем просто артефакт, оно демонстрирует высокий уровень адаптивности и креативности древнего человека в использовании природных ресурсов для медицины, бросая вызов традиционным представлениям о возможностях доисторических сообществ.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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