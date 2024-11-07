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716 оборотов в секунду: самая быстрая звезда Вселенной найдена

3:27
Наука

На расстоянии 27 400 световых лет от нас, нейтронная звезда 4U 1820-30 устраивает поистине захватывающее зрелище. В недавно опубликованном исследовании в The Astrophysical Journal ученые сообщили, что эта звезда вращается вокруг своей оси с невероятной скоростью — 716 оборотов в секунду, уступая лишь знаменитому пульсару PSR J1748-2446ad, который также вращается с аналогичной скоростью.

716 оборотов в секунду: самая быстрая звезда Вселенной найдена
Фото: NASA is licensed under public domain

Группа исследователей под руководством астрофизика Гауравы Джайсавала из Технического университета Дании утверждает, что эта скорость вращения близка к теоретическому пределу, установленному для нейтронных звезд, который составляет около 730 оборотов в секунду.

"Мы изучали термоядерные взрывы в этой системе и обнаружили замечательные колебания", — поясняет Джайсавал. "Если дальнейшие наблюдения подтвердят это, 4U 1820-30 станет одним из самых быстрых известных вращающихся объектов во Вселенной".

Нейтронные звезды представляют собой остатки массивных звезд с массой от 8 до 30 масс Солнца, которые в конечной стадии своей эволюции сбрасывают внешнюю оболочку, а их ядро сжимается под собственной гравитацией. Эти звезды, диаметром всего около 20 км, имеют колоссальную плотность и демонстрируют необычные физические свойства.

Среди нейтронных звезд выделяются два типа: магнетары с экстремально сильным магнитным полем и пульсары, излучающие радиоволны из полюсов и вращающиеся так быстро, что их излучение воспринимается как космическая "пульсация". 4U 1820-30, будучи двойной звездой в созвездии Стрельца, включает нейтронную звезду и белый карлик на очень тесной орбите. Нейтронная звезда буквально поглощает материал своего спутника, создавая плотное скопление на своей поверхности, что в конечном итоге приводит к термоядерным взрывам.

Эти взрывы наблюдаются через телескоп NASA NICER, установленный на МКС.

"В моменты вспышек яркость звезды увеличивается в 100 000 раз по сравнению с Солнцем, высвобождая колоссальное количество энергии", — делится астрофизик Жером Шеневез из Технического университета Дании. "Изучая эти экстремальные события, мы получаем новые данные о жизненных циклах двойных звезд и образовании элементов во Вселенной".

С 2017 по 2022 год команда зафиксировала 15 таких термоядерных взрывов, и один из них продемонстрировал удивительную сигнатуру — колебания с частотой 716 Герц. Это подтверждает, что 4U 1820-30 вращается во время взрывов, делая ее самым быстрым из известных рентгеновских пульсаров.

Если это открытие будет подтверждено, оно даст новые возможности для исследования пределов, до которых могут вращаться нейтронные звезды, прежде чем разрушатся под воздействием собственной гравитации.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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