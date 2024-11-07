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Ученые нашли способ ускорить поиск медных месторождений

2:14
Наука

Международная команда исследователей, включая ученых из Университета Западной Австралии (UWA), сделала значимый шаг в понимании происхождения меди, что может открыть новые перспективы для будущих месторождений этого металла. Открытие, представленное в журнале Nature Geoscience, обещает ускорить поиск новых медных месторождений, жизненно необходимых для глобального энергетического перехода и удовлетворения растущего спроса на медь.

Ученые нашли способ ускорить поиск медных месторождений
Фото: flickr.com by James St. John, CC BY 2.0

Под руководством Тома Ламонта из Бристольского университета исследователи предложили новую модель формирования крупных медных месторождений. В центре исследования — процесс субдукции плоских плит, при котором тектонические плиты сходятся и одна из них погружается под другую.

По словам соавтора Тони Кемпа из Школы наук о Земле UWA, этот процесс позволяет погружающейся плите нагреваться, выделяя жидкости, которые затем поднимаются вверх и переносят медь и другие металлы, формируя рудные залежи.

"Выявление областей, где происходила субдукция, — это ключ к открытию новых ресурсов меди. Это открытие может кардинально изменить возможности удовлетворения растущего спроса на медь, необходимую для секторов электрификации и возобновляемой энергетики", — отметил Кемп.

Исследование также подчеркивает значение точного датирования медных месторождений с помощью радиометрического лазерного метода, разработанного Дэном Беваном из UWA. Метод, внедряемый сейчас в университете, позволяет связывать месторождения меди с конкретными геологическими событиями, что значительно улучшает понимание их происхождения.

"Способность точно определять местонахождение и возраст месторождений меди — это прорыв для отрасли", — считает Беван. "Такое сотрудничество демонстрирует мощь инновационных исследований, способствующих устойчивому развитию ресурсов".

UWA, как сообщил Кемп, продолжит лидировать в исследовании критически важных ресурсов в рамках нового центра ARC ITTC.

"Наша цель — углубить знания о медных ресурсах, что станет основой для устойчивого будущего", — заключил он.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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