Зонд NASA Parker находится на стадии подготовки к рекордному сближению с Венерой

0:53 Your browser does not support the audio element. Наука

В среду, 6 ноября, солнечный зонд Parker, принадлежащий NASA, совершит свой седьмой и последний пролет мимо Венеры. В ходе этого маневра он приблизится к Солнцу на рекордно близкое расстояние — 3,8 миллиона миль (6,1 миллиона километров), сообщает Hi-tech Mail.ru.

Фото: photojournal.jpl.nasa.gov by NASA, PDM

До этого ни один созданный человеком объект не подбирался так близко к звезде. Зонд Parker Solar Probe, размером с небольшой автомобиль, был запущен в 2018 году с целью "прикоснуться" к Солнцу и раскрыть некоторые из его загадок.

Одна из главных задач миссии — выяснить, почему корона, внешний слой разреженной атмосферы Солнца, нагревается до температур в сотни раз превышающих температуру поверхности звезды.

Уточнения

Космический зонд — устоявшееся название ряда автоматических межпланетных станций, предназначенных для глубокого исследования межпланетного пространства и/или удалённого изучения какого-либо небесного тела.

