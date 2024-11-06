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Учёные предложили создать гигантские мембранные телескопы

1:53
Наука

Учёные предложили использовать мембранные материалы для создания гигантских космических телескопов с большими зеркалами. Исследование опубликовано в журнале Space Telescopes and Instrumentation 2024: Optical, Infrared, and Millimeter Wave.

Учёные предложили создать гигантские мембранные телескопы
Фото: NASA is licensed under public domain

Вместо тяжёлых стеклянных зеркал, применяемых в современных телескопах, исследователи предлагают использовать тонкие и легкие отражающие мембраны. Это позволит значительно увеличить диаметр зеркала и упростить запуск телескопа в космос.

Для поддержания формы мембранного зеркала в течение длительного времени авторы предлагают использовать метод радиационной адаптивной оптики. Суть метода заключается в изменении формы мембраны с помощью лазерной проекции,  использующей лучистую отдачу. Это позволяет корректировать оптические искажения в режиме реального времени.

Эффективность предложенной технологии была подтверждена в ходе лабораторных экспериментов. Под воздействием лазерной энергии тонкая мембрана изменяла свою форму в достаточной степени, чтобы компенсировать искажения и поддерживать необходимую фокусировку.

Метод адаптивной оптики уже применялся в наземных телескопах для коррекции атмосферных искажений, но его использование в космосе требует дополнительных исследований. Авторы работы считают, что этот подход позволит создать легкие и мощные телескопы, способные развертываться в космических условиях.

Исследование продемонстрировало перспективность применения радиационной адаптивной оптики для поддержания формы больших мембранных зеркал. Это может стать основой для создания телескопов нового поколения, которые позволят изучать далекие уголки Вселенной с беспрецедентной точностью.

Уточнения

Телеско́п (от др.-греч. τῆλε [tele] «далеко» + σκοπέω [skopeo] «смотрю») — прибор (астрономический инструмент), с помощью которого можно наблюдать отдалённые объекты путём сбора электромагнитного излучения (например, видимого света).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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