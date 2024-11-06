Замминистра Василий Шпак: отечественный софт для повышения производительности труда необходим

2:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Без отечественного софта повышения производительности труда можно не ждать.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Именно этот тезис был озвучен на ИТ-конференции IVA DAY, где побывал корреспондент Pravda.Ru.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, открывая мероприятие, отметил, что в современном мире важно использование нейронных сетей для повышения эффективности и производительности труда. Это выполнимая задача для российского ИТ-рынка, но есть задачи, которые предстоит решить.

"Самое главное ограничение, которое нам нужно побороть — создание специализированного аппаратного обеспечения для повышения производительности труда на наших предприятиях. Мы готовы делать для этого всё необходимое: у государства есть средства, и оно готово предоставлять их тем, кто может предложить рынку новые ИТ-решения", — подчеркнул замминистра.

Также он напомнил, почему нельзя полагаться на иностранные инструменты, а крайне важно развивать собственные.

"Софт не существует отдельно, сам по себе. Мир трещит по швам, настаёт конец модели глобализма, в которой мы жили в последние 35 лет. Политический суверенитет невозможен без технологического, а технологический — без отечественного аппаратного обеспечения", — подытожил Шпак.

Справка

IVA DAY — это ежегодная ИТ-конференция, которая объединяет более 500 экспертов, представителей органов власти и крупного бизнеса для обсуждения инноваций и передовых технологий России. В рамках мероприятия проходит деловая программа, посвященная цифровой трансформации, безопасности данных, искусственному интеллекту, экспортному потенциалу и другим актуальным вопросам данной сферы.

Основным событием программы станет пленарная сессия "Новые стратегии ИТ: индустрия 5.0 уже близко". Также будут проведены 4 сессии, посвящённые отечественным разработкам, цифровым инструментам будущего и потенциалу ИТ-отрасли. В рамках конференции также пройдет презентация, на котором будет представлен новый продукт IVA One — комплексное решение для корпоративных коммуникаций и совместной работы.