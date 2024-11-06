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Женское сердце нежнее мужского - это уже не песня, а закон природы

2:52
Наука

Наше сердце — самая важная мышца нашего тела, но не все сердца одинаковы, есть некоторые удивительные гендерные различия. В среднем женское сердце немного меньше и легче мужского, но клеток в нем всё равно больше. С возрастом женские сердца становятся меньше, а мужские — тяжелее. Почему это так, пока неясно.

Женское сердце нежнее мужского - это уже не песня, а закон природы
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Light-up_hearts_(Unsplash_fdYWSfH8N6Y).jpg by Rachel Walker

Теперь команда под руководством Ларса Харбаума (Lars Harbaum) из университетской больницы Гамбург-Эппендорф (Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf; UKE) обнаружила дополнительные гендерные различия между мужскими и женскими сердцами. В своём исследовании они сравнили ДНК, анатомию и работу правого желудочка у 18 156 женщин и у 16 171 мужчин.

Правая часть сердца отвечает за перекачку бедной кислородом крови из организма в лёгкие. Данные для крупномасштабного сравнения были получены из долгосрочного исследования Британского биобанка Великобритании.

В правом желудочке также наблюдаются гендерные различия.

"У женщин меньший объём правого желудочка, но он выбрасывает большую часть крови, чем мужчины", — сообщают Харбаум и его коллеги.

Эти различия сохранялись даже при учёте размера сердца, артериального давления, функции лёгких и других возможных влияющих факторов. Этот результат говорит о том, что правый желудочек женщин на самом деле работает несколько эффективнее, чем у мужчин, несмотря на его меньший размер.

Следовательно, это может сыграть роль в том, насколько восприимчивы представители обоих полов к таким заболеваниям, как лёгочная гипертензия и другие функциональные расстройства, связанные с правым желудочком.

В поисках причины такой разницы между женским и мужским сердцем были обнаружены некоторые генетические аномалии. Они идентифицировали шесть генетических локусов, в которых последовательность ДНК хотя бы одной копии хромосомы различается у женщин и мужчин.

Один из этих гендерно-специфичных вариантов связан с геном, который участвует в насосной функции сердца. Другой вариант гена, обнаруженный только у женщин, влияет на объём правого желудочка в конце систолы — фазы сокращения сердца.

"Наши результаты ясно показывают, что у женщин и мужчин играют роль разные генетически детерминированные метаболические пути, — говорит Харбаум. — Это подчёркивает важность пола для точной медицины в сердечно-лёгочной диагностике и терапии".

Словом, женские сердца и мужские сердца не являются идентичными копиями — каждое из них работает по-разному.

Уточнения

Ге́ндер (англ. gender, от лат. genus «род») — спектр характеристик, относящихся к маскулинности и фемининности.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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