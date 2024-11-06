Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сохранить урожай яблонь: ошибки соседства с овощами
Какие масла лучше всего подходят для масляного метода очищения: советы и нюансы
Кухонная утварь, которая может быть токсичной: что выбросить
Компания Adnoc из ОАЭ будет поставлять СПГ в Германию
Сибирские учёные разработали инновационный VR-тренажер для промышленных специалистов
Посредников исключат при приёме экзаменов у мигрантов
Какие сорта моркови переживут зиму: лучшие варианты для подзимнего посева
Психолог Чапкевич рассказала, как справиться с расставанием
Секреты крепкого сна: в какое время лучше тренироваться, чтобы сон был крепким и качественным

Космический синергизм: Россия и Иран отмечают успешный запуск спутников с космодрома Восточный

1:48
Наука

5 ноября мир стал свидетелем значительного события в области космических исследований, когда ракета-носитель "Союз-2.1б", стартовавшая с космодрома Восточный, успешно вывела на орбиту группу спутников, среди которых были представители Ирана. Посол Ирана в Российской Федерации, Казем Джалали, сообщил о начале приема телеметрических сигналов от иранских спутников, что подтверждает успешное сотрудничество между двумя странами в космической отрасли.

Космический синергизм: Россия и Иран отмечают успешный запуск спутников с космодрома Восточный
Фото: Needpix.com by Free-Photos (pixabay.com), PDM

По данным представителя "Роскосмоса", разгонный блок "Фрегат", работающий в составе ракеты "Союз-2.1б", продемонстрировал высокую эффективность, выведя на заданные орбиты 53 космических аппарата. Среди них были два ключевых спутника — Kowsar, разработанный для дистанционного зондирования Земли и высококачественной спутниковой фотосъемки, и Hodhod, телекоммуникационный спутник, созданный частной компанией Space Omid. Оба аппарата заняли свою позицию на орбите высотой 500 км.

В течение нескольких часов после запуска, специалисты на наземных станциях Исламской Республики Иран успешно приняли первые телеметрические сигналы от спутников Kowsar и Hodhod, что подтвердило их рабочее состояние. Этот успех был отмечен Послом Ирана в своих социальных сетях как значительный шаг в развитии национальной космической инфраструктуры. Ожидается, что запущенный телекоммуникационный спутник Hodhod существенно улучшит качество передачи данных в стране, открывая новые возможности для эффективной связи и доступа к информации на всей территории Ирана.

Уточнения

Телеметри́я — область науки и техники, занимающаяся вопросами разработки и эксплуатации телеметрических систем — комплекса автоматизированных средств, обеспечивающих получение, преобразование, передачу по каналу связи, приём, обработку и регистрацию измерительной информации и информации о различных событиях с целью контроля на расстоянии различных объектов и процессов.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать герань по-настоящему пышной с помощью аптечных средств
Садоводство, цветоводство
Как сделать герань по-настоящему пышной с помощью аптечных средств Аудио 
Зимнее хранение машины: что нужно знать, чтобы избежать проблем
Авто
Зимнее хранение машины: что нужно знать, чтобы избежать проблем Аудио 
Популярное
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей

ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.

Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью
Растения, из которых можно сделать живые изгороди: 10 лучших
После победы Трампа Финляндия подаёт сигнал России о нормализации отношений Любовь Степушова Загадки цивилизации долины Инда: что говорят генетики Игорь Буккер Как описывал русскую историю прозападный польский учёный Казимир Валишевский Сергей Лебедев
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
Картофельная запеканка с фаршем: очень вкусная и сытная, с ленивым соусом бешамель
Картофельная запеканка с фаршем: очень вкусная и сытная, с ленивым соусом бешамель
Последние материалы
УК потратили в этом году на 28% больше денег на содержание детских площадок
ВСУ скоро отойдут из Курской области. Киев готовит население к новой зраде
Травматолог поделился секретом безопасной тренировки
Как приготовить манты с тыквой и мясом: пошаговый рецепт
Где исследовать подводный мир: путеводитель по дайвинг-турам
В Домодедово задержали наемника из Армении, воевавшего за ВСУ
3 зимостойких кустарника, которые можно посадить в саду в ноябре
Как замедлить старение кожи: три типа старения и уход при каждом из них
Долгосрочная аренда авто: что привлекает горожан в каршеринге
Российские учёные открыли метод синтеза лекарств по принципу домино
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.