Космический синергизм: Россия и Иран отмечают успешный запуск спутников с космодрома Восточный

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

5 ноября мир стал свидетелем значительного события в области космических исследований, когда ракета-носитель "Союз-2.1б", стартовавшая с космодрома Восточный, успешно вывела на орбиту группу спутников, среди которых были представители Ирана. Посол Ирана в Российской Федерации, Казем Джалали, сообщил о начале приема телеметрических сигналов от иранских спутников, что подтверждает успешное сотрудничество между двумя странами в космической отрасли.

Фото: Needpix.com by Free-Photos (pixabay.com), PDM

По данным представителя "Роскосмоса", разгонный блок "Фрегат", работающий в составе ракеты "Союз-2.1б", продемонстрировал высокую эффективность, выведя на заданные орбиты 53 космических аппарата. Среди них были два ключевых спутника — Kowsar, разработанный для дистанционного зондирования Земли и высококачественной спутниковой фотосъемки, и Hodhod, телекоммуникационный спутник, созданный частной компанией Space Omid. Оба аппарата заняли свою позицию на орбите высотой 500 км.

В течение нескольких часов после запуска, специалисты на наземных станциях Исламской Республики Иран успешно приняли первые телеметрические сигналы от спутников Kowsar и Hodhod, что подтвердило их рабочее состояние. Этот успех был отмечен Послом Ирана в своих социальных сетях как значительный шаг в развитии национальной космической инфраструктуры. Ожидается, что запущенный телекоммуникационный спутник Hodhod существенно улучшит качество передачи данных в стране, открывая новые возможности для эффективной связи и доступа к информации на всей территории Ирана.

Уточнения

Телеметри́я — область науки и техники, занимающаяся вопросами разработки и эксплуатации телеметрических систем — комплекса автоматизированных средств, обеспечивающих получение, преобразование, передачу по каналу связи, приём, обработку и регистрацию измерительной информации и информации о различных событиях с целью контроля на расстоянии различных объектов и процессов.

