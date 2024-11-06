Сибирские учёные разработали инновационный VR-тренажер для промышленных специалистов

2:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты Научно-образовательного центра (НОЦ) "Енисейская Сибирь" создали инновационный тренажер на основе технологий виртуальной реальности (VR) для развития технических навыков у сотрудников промышленных предприятий. Разработка позволяет сотрудникам отрабатывать технические навыки в виртуальном пространстве, моделировать реальные аварийные ситуации и отрабатывать их ликвидацию, минимизируя риски на производстве.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, CC BY-SA 4.0

Учёные подчеркивают, что традиционное обучение технических специалистов, работающих с сложным промышленным оборудованием, происходит в реальных условиях с использованием настоящих технологических установок. Однако это слишком дорого и часто небезопасно, что затрудняет очное обучение.

VR-тренажеры позволяют моделировать реальные рабочие условия без риска повреждения техники и дают возможность отрабатывать действия в экстремальных ситуациях, что невозможно в реальных условиях. Это делает обучение более доступным, безопасным и эффективным.

Специалисты лаборатории "Digital Humanities" Сибирского федерального университета (СФУ) подчеркивают, что эффективность такого обучения выше благодаря возможности погружения в реалистичные сценарии, включая экстремальные ситуации. VR-технологии повышают усвояемость материала на 30 процентов по сравнению с традиционными методами.

Алексей Санин, Заведующий лабораторией "Digital Humanities" СФУ, пояснил, что в VR вес и габариты объектов учитываются за счет детализированного моделирования и симуляции физических процессов. Пользователь может взаимодействовать с объектами, как в реальности, ощущая их размеры и пропорции.

VR-тренажер может работать на VR-очках без подключения к ПК, обеспечивая высокое качество графики и детализации, сравнимое с современными играми. Кроме того, в тренажере реализована нодовая система симуляции давления и движения жидкости.

"Пропускная способность" VR-тренажера может быть значительно выше по сравнению с традиционными методами обучения, так как его можно использовать одновременно для обучения нескольких групп студентов или специалистов, независимо от их местоположения.

VR-тренажер обеспечивает повторяемость сценариев, позволяя многократно отрабатывать навыки в безопасной среде без риска повреждения оборудования.

В настоящее время тренажер проходит апробацию в институте нефти и газа, где студенты активно используют его для отработки технических задач.

Деятельность НОЦ мирового уровня "Енисейская Сибирь" направлена на улучшение экологической ситуации в регионе и декарбонизацию промышленности России.

Уточнения

Виртуа́льная реа́льность — созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие. Виртуальная реальность имитирует как воздействие, так и реакции на воздействие.

