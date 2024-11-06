Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как не ошибиться с выбором времени для покупки недвижимости
Как сохранить урожай яблонь: ошибки соседства с овощами
Космический синергизм: Россия и Иран отмечают успешный запуск спутников с космодрома Восточный
Какие масла лучше всего подходят для масляного метода очищения: советы и нюансы
Кухонная утварь, которая может быть токсичной: что выбросить
Компания Adnoc из ОАЭ будет поставлять СПГ в Германию
Посредников исключат при приёме экзаменов у мигрантов
Какие сорта моркови переживут зиму: лучшие варианты для подзимнего посева
Психолог Чапкевич рассказала, как справиться с расставанием

Сибирские учёные разработали инновационный VR-тренажер для промышленных специалистов

2:53
Наука

Специалисты Научно-образовательного центра (НОЦ) "Енисейская Сибирь" создали инновационный тренажер на основе технологий виртуальной реальности (VR) для развития технических навыков у сотрудников промышленных предприятий. Разработка позволяет сотрудникам отрабатывать технические навыки в виртуальном пространстве, моделировать реальные аварийные ситуации и отрабатывать их ликвидацию, минимизируя риски на производстве.

Сибирские учёные разработали инновационный VR-тренажер для промышленных специалистов
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, CC BY-SA 4.0

Учёные подчеркивают, что традиционное обучение технических специалистов, работающих с сложным промышленным оборудованием, происходит в реальных условиях с использованием настоящих технологических установок. Однако это слишком дорого и часто небезопасно, что затрудняет очное обучение.

VR-тренажеры позволяют моделировать реальные рабочие условия без риска повреждения техники и дают возможность отрабатывать действия в экстремальных ситуациях, что невозможно в реальных условиях. Это делает обучение более доступным, безопасным и эффективным.

Специалисты лаборатории "Digital Humanities" Сибирского федерального университета (СФУ) подчеркивают, что эффективность такого обучения выше благодаря возможности погружения в реалистичные сценарии, включая экстремальные ситуации. VR-технологии повышают усвояемость материала на 30 процентов по сравнению с традиционными методами.

Алексей Санин, Заведующий лабораторией "Digital Humanities" СФУ, пояснил, что в VR вес и габариты объектов учитываются за счет детализированного моделирования и симуляции физических процессов. Пользователь может взаимодействовать с объектами, как в реальности, ощущая их размеры и пропорции.

VR-тренажер может работать на VR-очках без подключения к ПК, обеспечивая высокое качество графики и детализации, сравнимое с современными играми. Кроме того, в тренажере реализована нодовая система симуляции давления и движения жидкости.

"Пропускная способность" VR-тренажера может быть значительно выше по сравнению с традиционными методами обучения, так как его можно использовать одновременно для обучения нескольких групп студентов или специалистов, независимо от их местоположения.

VR-тренажер обеспечивает повторяемость сценариев, позволяя многократно отрабатывать навыки в безопасной среде без риска повреждения оборудования.

В настоящее время тренажер проходит апробацию в институте нефти и газа, где студенты активно используют его для отработки технических задач.

Деятельность НОЦ мирового уровня "Енисейская Сибирь" направлена на улучшение экологической ситуации в регионе и декарбонизацию промышленности России.

Уточнения

Виртуа́льная реа́льность — созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие. Виртуальная реальность имитирует как воздействие, так и реакции на воздействие.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Авто
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Просто заливаем тыкву яйцами и получаем восхитительный завтрак или лёгкий ужин
Еда и рецепты
Просто заливаем тыкву яйцами и получаем восхитительный завтрак или лёгкий ужин Аудио 
Популярное
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей

ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.

Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью
Растения, из которых можно сделать живые изгороди: 10 лучших
После победы Трампа Финляндия подаёт сигнал России о нормализации отношений Любовь Степушова Загадки цивилизации долины Инда: что говорят генетики Игорь Буккер Как описывал русскую историю прозападный польский учёный Казимир Валишевский Сергей Лебедев
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
Картофельная запеканка с фаршем: очень вкусная и сытная, с ленивым соусом бешамель
Картофельная запеканка с фаршем: очень вкусная и сытная, с ленивым соусом бешамель
Последние материалы
Как не ошибиться с выбором времени для покупки недвижимости
Baijiahao: экономика России показывает настоящие чудеса
Как сохранить урожай яблонь: ошибки соседства с овощами
Космический синергизм: Россия и Иран отмечают успешный запуск спутников с космодрома Восточный
Какие масла лучше всего подходят для масляного метода очищения: советы и нюансы
После победы Трампа Финляндия подаёт сигнал России о нормализации отношений
Кухонная утварь, которая может быть токсичной: что выбросить
Компания Adnoc из ОАЭ будет поставлять СПГ в Германию
Сибирские учёные разработали инновационный VR-тренажер для промышленных специалистов
Посредников исключат при приёме экзаменов у мигрантов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.