СМР облегчит работу врачей и ускорит выздоровление пациентов

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Столичные учёные из МФТИ создали инновационную систему медицинской реабилитации (СМР), которая способна автоматизировать ряд задач в процессе реабилитации пациентов, сообщает веб-ресурс argumenti. ru.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colorful_lines_of_code_(Unsplash).jpg by Ilya Pavlov

СМР самостоятельно подбирает нагрузку, контролирует правильность выполнения упражнений и передаёт данные о ходе реабилитации врачу, чтобы тот мог скорректировать лечение.

Система существенно упрощает работу врачей, однако ключевые рекомендации по упражнениям и нагрузке для пациентов с патологиями по-прежнему остаются под контролем специалистов. На ранних этапах восстановления также сохраняется непосредственное участие врачей: софт будет использоваться лишь в последующих стадиях, когда пациент уже освоил основные упражнения.

Разработка велась командой исследователей МФТИ в сотрудничестве с экспертами в области здравоохранения. Проект также поддержал профессор, доктор медицинских наук Иван Гордеев. Благодаря победе в конкурсе стартапов учёные получили грант в размере миллиона рублей на дальнейшие исследования и улучшение СМР.

Уточнения

Програ́ммное обеспе́чение (допустимо также произношение обеспече́ние) (ПО) — программа или множество программ, используемых для управления компьютером (ISO/IEC 26514:2008).



