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Российские учёные открыли метод синтеза лекарств по принципу домино

Наука

Учёные Российской академии наук совместно с исследователями из МФТИ разработали новый метод синтеза производных пирролизидина — вещества, перспективного для медицины. Об этом пишет веб-портал argumenti.ru со ссылкой на итоги исследования, которые опубликованы в журнале The Journal of Organic Chemistry

Российские учёные открыли метод синтеза лекарств по принципу домино
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Domino.jpg by Adrià Ariste Santacreu

Созданная методика действует как цепочка домино: реакции запускаются одна за другой, обеспечивая непрерывный и последовательный процесс. До сих пор процесс синтеза этих молекул был затруднён, несмотря на давно известные полезные свойства пирролизидина.

Теперь, с применением новой трёхступенчатой методики, процесс синтеза значительно упростился. Этот метод позволяет быстрее получать производные вещества, что открывает возможности для разработки инновационных препаратов.

В результате исследования химики смогли создать аналоги некоторых востребованных медикаментов. Один из таких препаратов, к примеру, помогает предотвращать тошноту у пациентов после операций. 

Уточнения

Пирролизидин (1-азабицикло[3.3.0]октан) — гетероциклическое органическое соединение, представляющее собой систему из двух пирролидиновых колец, имеющих общий атом азота.

 
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), сокр. МФТИ, Физтех — ведущий российский вуз по подготовке специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики, химии, биологии и смежных дисциплин.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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