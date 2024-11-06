ВМС США прикрепили камеры к дельфинам, чтобы узнать их секреты

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские исследователи из Национального фонда морских млекопитающих США (NMMF) впервые закрепили камеры на дельфинах для изучения их охотничьего поведения.

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В течение шести месяцев камеры фиксировали действия шести дельфинов-афалин, тренированных ВМС США для поиска подводных мин и защиты ядерного запаса. Эти морские млекопитающие продемонстрировали динамичные сцены охоты, включая использование эхолокации и уникальных техник захвата добычи. Дельфины охотились в заливе Сан-Диего, успешно добывая более 200 рыб разных видов, а также показали неожиданный интерес к ядовитым морским змеям, хотя поедание змей среди дельфинов наблюдается редко.

Записи выявили основные методы, применяемые дельфинами: от эхолокационных щелчков, которые помогают им ориентироваться на расстоянии, до непосредственного захвата добычи с помощью мощного всасывания, создаваемого глоточными мышцами. Дельфины также использовали технику плавания вверх ногами для улучшения видимости. Эти наблюдения подтверждают, что в процессе охоты они применяют как зрение, так и слух.

Авторы исследования, включая ветврача Сэма Риджвея, отмечают, что животные, возможно, используют те же методы, что и их дикие собратья, несмотря на их содержание в неволе.

Уточнения

Военно-морские силы США ВМС США (англ. United States Navy, USN) — один из видов вооружённых сил США.



Дельфи́ны — водные млекопитающие инфраотряда китообразных, принадлежащие либо к семейству дельфиновых (Delphinidae) — морские, либо к нетаксономической группе речных дельфинов — пресноводные.

