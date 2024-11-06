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ВМС США прикрепили камеры к дельфинам, чтобы узнать их секреты

1:25
Наука

Американские исследователи из Национального фонда морских млекопитающих США (NMMF) впервые закрепили камеры на дельфинах для изучения их охотничьего поведения.

ВМС США прикрепили камеры к дельфинам, чтобы узнать их секреты
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В течение шести месяцев камеры фиксировали действия шести дельфинов-афалин, тренированных ВМС США для поиска подводных мин и защиты ядерного запаса. Эти морские млекопитающие продемонстрировали динамичные сцены охоты, включая использование эхолокации и уникальных техник захвата добычи. Дельфины охотились в заливе Сан-Диего, успешно добывая более 200 рыб разных видов, а также показали неожиданный интерес к ядовитым морским змеям, хотя поедание змей среди дельфинов наблюдается редко.

Записи выявили основные методы, применяемые дельфинами: от эхолокационных щелчков, которые помогают им ориентироваться на расстоянии, до непосредственного захвата добычи с помощью мощного всасывания, создаваемого глоточными мышцами. Дельфины также использовали технику плавания вверх ногами для улучшения видимости. Эти наблюдения подтверждают, что в процессе охоты они применяют как зрение, так и слух.

Авторы исследования, включая ветврача Сэма Риджвея, отмечают, что животные, возможно, используют те же методы, что и их дикие собратья, несмотря на их содержание в неволе.

Уточнения

Военно-морские силы США ВМС США (англ. United States Navy, USN) — один из видов вооружённых сил США.

Дельфи́ны — водные млекопитающие инфраотряда китообразных, принадлежащие либо к семейству дельфиновых (Delphinidae) — морские, либо к нетаксономической группе речных дельфинов — пресноводные.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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