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Бесплатную энергию начнут получать из упаковки и ветра

1:48
Наука

Исследователи из Королевского Мельбурнского технологического института создали инновационный материал на основе полистирола, способный пассивно генерировать электричество.

Бесплатную энергию начнут получать из упаковки и ветра
Фото: Freepik by freepik, PDM

Эта разработка направлена на экологически полезное использование полистирола, который ежегодно производят в объеме около 26 миллионов тонн, а затем он отправляется на свалку, где разлагается сотни лет. Суть технологии заключается в том, что полистирол имеет уникальное свойство накапливать статическое электричество. Это явление знакомо многим: упаковочный полистирол часто "бьет током" при распаковке, из-за чего он и стал идеальным материалом для нового генератора.

Чтобы заставить полистирол генерировать энергию, ученые предложили конструкцию из нескольких тончайших пленок, которые приводятся в движение воздушным потоком. С помощью добавленного токоприемника такой "генератор" способен преобразовывать энергию движения воздуха в электрическую. В экспериментах даже простое продувание воздухом из вентилятора создавало напряжение до 230 вольт. Движение пленок усиливает трение между нитями внутри полистирола, формируя направленные области заряда и стабильно генерируя электрический ток.

Применение полистироловых пленок в этой конструкции открывает новые перспективы: можно использовать воздушные потоки от выхлопов двигателей, кондиционеров или даже вентиляционных систем, чтобы получать бесплатную энергию.

Таким образом, технология не только способствует утилизации отходов, но и предлагает долгосрочный источник электроэнергии, что особенно актуально в контексте развития устойчивых источников энергии.

Уточнения

Эне́ргия (др.-греч. ἐνέργεια — «то, что задействует / вводит в действие», «сила», «мощь») — скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения и взаимодействия материи, мерой перехода движения материи из одних форм в другие.

Ве́тер — поток воздуха, который движется около земной поверхности.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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