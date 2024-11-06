Первая дозаправка ракеты Starship может произойти уже в 2025 году

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

SpaceX готовится к важному шагу в космических миссиях — дозаправке ракеты Starship на орбите. По планам, первое испытание состоится в марте 2025 года.

Фото: spacex.com by Официальный сайт SpaceX, PDM

Два космических корабля Starship будут выведены на орбиту, где состыкуются, чтобы один из них мог передать топливо другому.

Эта технология позволит значительно увеличить дальность и грузоподъемность космических аппаратов, исключая необходимость их возвращения на Землю для заправки. Если тест пройдет успешно, это продемонстрирует способность Starship совершать длительные полеты, поддерживая миссии к Луне и Марсу.

Новая технология дозаправки является частью программы NASA по освоению дальнего космоса и непосредственно связана с миссией "Артемида".

Этот проект направлен на возвращение человека на Луну, а Starship выступит как ключевой транспорт для доставки астронавтов с лунной орбиты на поверхность Луны. Первый пилотируемый полет Starship в рамках программы "Артемида" намечен на сентябрь 2026 года.

Уточнения

Starship (произносится «Старшип») — разрабатываемая компанией SpaceX полностью многоразовая сверхтяжёлая ракета-носитель, предназначенная для экономичной доставки грузов и людей на околоземные орбиты, а также для межпланетных полётов на Луну и Марс.



Space Exploration Technologies Corporation, SpaceX (дословно – «Корпорация технологий освоения космоса», Спейс-Икс) — американская компания, производитель космической техники.

