Древнеримские амфоры возрастом 2000 лет нашли у берегов Сицилии

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

На побережье Сицилии у природного заповедника Вендикари были обнаружены амфоры возрастом более 2000 лет, связанные с древними торговыми путями Древнего Рима.

Фото: Wikipedia by Maria Plotnikova, CC BY 4.0

На дне моря в трех милях от Аволы рыболовы наткнулись на обломки древнего корабля, о чем сразу сообщили Сицилийскому морскому управлению. На место направили водолазов из центра Capo Murro, которые с помощью фотографий и сканирования создали 3D-модель места находки.

Ученые выявили около 40 амфор типа Richborough 527, который был распространен в римском мире и имеет характерный толстый обод и горизонтальные ребра. Эти амфоры могли использоваться для перевозки квасцов, применявшихся в древнеримской промышленности для окраски тканей и выделки кожи.

Ранее амфоры этого типа встречались на ряде археологических мест, включая Испанию, Францию и Германию, но чаще всего на юге Англии. Такая находка открывает перспективы для более детального изучения древних торговых маршрутов, связывавших Сицилию с остальной частью римского мира.

По словам регионального советника Франческо Паоло Скарпинато, открытие уникально и обещает пролить свет на древние торговые сети Средиземноморья.

В будущем ученые планируют исследовать, связаны ли амфоры с местами, где добывали квасцы, и уточнить их происхождение.

Уточнения

А́мфора (др.-греч. ἀμφορεύς [амфорей] букв. «несомый с обеих сторон») — изящный сосуд с расширенным в верхней и суженным в нижней части туловом, узким горлом и двумя вертикально поставленными ручками, сделанный обычно из глины.



Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia [siˈtʃiːlja]) — область в Италии.

