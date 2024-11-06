Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сохранить георгины зимой: проверенные методы хранения и защиты
Первая дозаправка ракеты Starship может произойти уже в 2025 году
Три мифа о сне, которые вредят вашему здоровью
Церемония открытия Нотр-Дама после реконструкции обойдётся в €10 млн
Избавляемся от запаха потных ног в салоне авто: эффективные способы
Россияне выбрали места для встречи Нового года
Бразильская модель Лучиана Хименес нашла самый простой способ омолодиться на 25 лет
Карпин признался, что не исключает отставку из ФК Ростов
Как шарф помогает сохранить молодость кожи шеи в зимний период?

Древнеримские амфоры возрастом 2000 лет нашли у берегов Сицилии

1:31
Наука

На побережье Сицилии у природного заповедника Вендикари были обнаружены амфоры возрастом более 2000 лет, связанные с древними торговыми путями Древнего Рима.

Древнеримские амфоры возрастом 2000 лет нашли у берегов Сицилии
Фото: Wikipedia by Maria Plotnikova, CC BY 4.0

На дне моря в трех милях от Аволы рыболовы наткнулись на обломки древнего корабля, о чем сразу сообщили Сицилийскому морскому управлению. На место направили водолазов из центра Capo Murro, которые с помощью фотографий и сканирования создали 3D-модель места находки.

Ученые выявили около 40 амфор типа Richborough 527, который был распространен в римском мире и имеет характерный толстый обод и горизонтальные ребра. Эти амфоры могли использоваться для перевозки квасцов, применявшихся в древнеримской промышленности для окраски тканей и выделки кожи.

Ранее амфоры этого типа встречались на ряде археологических мест, включая Испанию, Францию и Германию, но чаще всего на юге Англии. Такая находка открывает перспективы для более детального изучения древних торговых маршрутов, связывавших Сицилию с остальной частью римского мира.

По словам регионального советника Франческо Паоло Скарпинато, открытие уникально и обещает пролить свет на древние торговые сети Средиземноморья.

В будущем ученые планируют исследовать, связаны ли амфоры с местами, где добывали квасцы, и уточнить их происхождение.

Уточнения

А́мфора (др.-греч. ἀμφορεύς [амфорей] букв. «несомый с обеих сторон») — изящный сосуд с расширенным в верхней и суженным в нижней части туловом, узким горлом и двумя вертикально поставленными ручками, сделанный обычно из глины.

Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia [siˈtʃiːlja]) — область в Италии.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как коты влияют на благополучие в доме: цвета, которые привлекают удачу
Домашние животные
Как коты влияют на благополучие в доме: цвета, которые привлекают удачу Аудио 
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко
Домашние животные
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко Аудио 
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта
Еда и рецепты
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта Аудио 
Популярное
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все

Чтобы тыквы хранились всю зиму, важно соблюдать несколько ключевых условий.

Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью
Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей
Картофельная запеканка с фаршем: очень вкусная и сытная, с ленивым соусом бешамель
В США отреагировали на появление у ВВС Китая новых истребителей Петр Ермилин День Военной разведки: о символах и смыслах этого опасного, но благородного военного ремесла Андрей Николаев Страны БРИКС секретно формируют новый экономический порядок, наращивая мягкую силу Любовь Степушова
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко
5 хитростей, как сделать жизнь с кошкой легче и спокойнее
5 хитростей, как сделать жизнь с кошкой легче и спокойнее
Последние материалы
Как сохранить георгины зимой: проверенные методы хранения и защиты
Первая дозаправка ракеты Starship может произойти уже в 2025 году
Три мифа о сне, которые вредят вашему здоровью
Церемония открытия Нотр-Дама после реконструкции обойдётся в €10 млн
Избавляемся от запаха потных ног в салоне авто: эффективные способы
Россияне выбрали места для встречи Нового года
Древнеримские амфоры возрастом 2000 лет нашли у берегов Сицилии
Бразильская модель Лучиана Хименес нашла самый простой способ омолодиться на 25 лет
Карпин признался, что не исключает отставку из ФК Ростов
Как шарф помогает сохранить молодость кожи шеи в зимний период?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.