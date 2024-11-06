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В Италии обнаружены истоки письменности возрастом 6000 лет

Наука

Итальянские ученые из Болонского университета нашли свидетельства древнейших истоков письменности в цилиндрических печатях и артефактах Месопотамии возрастом около 6 тысяч лет.

В Италии обнаружены истоки письменности возрастом 6000 лет
Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

По данным исследования, опубликованного в журнале Antiquity, узоры на печатях, найденных в Уруке, одном из первых городов региона, сходны с древними знаками протоклинописи, предшественниками клинописи. Эти цилиндры использовались для создания узоров на глине, а также в качестве инструмента учета товаров, таких как текстиль и сельскохозяйственная продукция, начиная с середины IV тысячелетия до н. э.

Протоклинопись, как одна из первых форм письма, состояла из пиктографических знаков, из которых большая часть до сих пор не расшифрована. Исследователи отметили, что древние рисунки, нанесенные на цилиндры, были связаны с перевозкой и учетными операциями, что подтверждает их роль в хозяйственной системе Урука.

Это открытие показало прямую связь между системой цилиндрических печатей и становлением письменности, обозначив важную стадию в развитии символической и письменной коммуникации.

Уточнения

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

Пи́сьменность — совокупность письменных средств общения языка; система знаков, предназначенная для упорядочения, закрепления и передачи различных данных (речевой информации и других элементов смысла безотносительно к их языковой форме) на расстоянии и придания этим данным вневременного вида.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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