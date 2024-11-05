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Япония запустила на орбиту первый деревянный спутник

1:15
Наука

Японские ученые из Киотского университета совместно с компанией Sumimoto Forestery совершили прорыв в космических технологиях, запустив на орбиту первый в мире деревянный спутник под названием LignoSat.

Япония запустила на орбиту первый деревянный спутник
Фото: NASA is licensed under public domain

Спутник, выполненный из магнолиевой древесины, представляет собой небольшой куб с 10-сантиметровыми гранями. Древесина магнолии была выбрана благодаря её устойчивости к растрескиванию, проверенной в ходе годичных испытаний на Международной космической станции (МКС).

Аппарат был успешно выведен на орбиту с помощью ракеты SpaceX и вскоре прибудет на МКС, где через месяц его отправят в открытый космос для тестирования на прочность в экстремальных условиях.

Проект направлен на исследование долговечности неметаллических материалов в космосе, что может существенно снизить объем космического мусора. Разработчики уверены, что использование деревянных и других неметаллических материалов для создания спутников станет новой нормой.

Такой подход позволит спутникам бесследно сгорать в атмосфере после завершения их эксплуатации, минимизируя негативное влияние на окружающую среду.

Уточнения

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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