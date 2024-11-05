Япония запустила на орбиту первый деревянный спутник

Японские ученые из Киотского университета совместно с компанией Sumimoto Forestery совершили прорыв в космических технологиях, запустив на орбиту первый в мире деревянный спутник под названием LignoSat.
Спутник, выполненный из магнолиевой древесины, представляет собой небольшой куб с 10-сантиметровыми гранями. Древесина магнолии была выбрана благодаря её устойчивости к растрескиванию, проверенной в ходе годичных испытаний на Международной космической станции (МКС).
Аппарат был успешно выведен на орбиту с помощью ракеты SpaceX и вскоре прибудет на МКС, где через месяц его отправят в открытый космос для тестирования на прочность в экстремальных условиях.
Проект направлен на исследование долговечности неметаллических материалов в космосе, что может существенно снизить объем космического мусора. Разработчики уверены, что использование деревянных и других неметаллических материалов для создания спутников станет новой нормой.
Такой подход позволит спутникам бесследно сгорать в атмосфере после завершения их эксплуатации, минимизируя негативное влияние на окружающую среду.
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