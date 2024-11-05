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В Перми разработали способ выявления экстремистов в Интернете

1:05
Наука

Ученый Андрей Рабчевский из Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) разработал математические модели для анализа экстремистской активности в социальных сетях.

В Перми разработали способ выявления экстремистов в Интернете
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эти модели способны выявлять пользователей, которые распространяют информацию экстремистского характера, и могут служить эффективным инструментом для мониторинга деструктивных социальных явлений в интернете.

Рабчевский использовал синтетический датасет для обучения нейросети, что позволило определить роли пользователей, участвующих в подобных явлениях. Для поиска и анализа данных использовалась система SEUS, созданная пермской компанией "Сеуслаб". Эта система облегчает обработку и фильтрацию информации, помогая обнаруживать потенциальные угрозы в сети на ранних этапах, сообщает РИА Новости.

По словам разработчика, подобные модели дают возможность не только отслеживать опасные тенденции в виртуальной среде, но и предотвращать их распространение.

Уточнения

Пермь (МФА: /pʲermʲ/; местн. произн. /pʲerʲmʲ/) — город на востоке европейской части России, в Предуралье, на берегах реки Камы, ниже впадения в неё реки Чусовой, административный центр Пермского края и Пермского района, транспортный узел на Транссибирской магистрали, речной порт, имеет статус города краевого значения и городского округа.

Экстреми́зм (от лат. extremus — «крайний, чрезмерный») — приверженность крайним и радикальным взглядам, методам действий (обычно в политике).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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