Уникальные римские захоронения обнаружены в Севастополе

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В Херсонесе обнаружены захоронения, которые, возможно, принадлежат римским легионерам.

Фото: Wikipedia by Dr._Colleen_Morgan, CC BY 2.0

В ходе археологических работ Херсонесской пригородной экспедицией Института археологии Крыма РАН исследован участок древнего некрополя с погребениями римского времени.

Находки включают захоронения, выполненные по обряду кремации и ингумации, что редкость для Херсонеса, и предположительно датируются II-III веками. Рядом с захоронениями были найдены керамические урны, использовавшиеся для кремации, среди которых особое внимание вызвала краснолаковая урна с надписью, предположительно, греческого имени. Также обнаружены разнообразные артефакты, включая краснолаковые светильники с изображениями, стеклянные сосуды, серебряную брошь, пряжку и даже фрагмент золотого венка, сообщает ТАСС.

Раскопки проводились в рамках археологических наблюдений на участке строительства музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", примыкающего к древнему городу. На этом участке были выявлены захоронения и культовые объекты, относящиеся к разным историческим периодам. За последние два года работ археологи обнаружили более 6,5 млн артефактов, что превысило результаты предшествующих 150 лет исследований.

Уточнения

Дре́вний Рим — современное историографическое обозначение римской цивилизации в период от VIII века до н. э. (основание города Рим) до падения Западной Римской империи в V веке, одна из самых развитых цивилизаций древнего мира в Европе, государство античности.



Херсоне́с Таври́ческий или просто Херсоне́с (др.-греч. Χερσόνησος — ἡ χερσόνησος: «полуостров»; в византийское время — Херсо́н, в генуэзский период — Сарсона, в летописях Древней Руси — Ко́рсунь; укр. Херсонес Таврійський) — полис, основанный древними греками на Гераклейском полуострове на юго-западном побережье Крыма.

