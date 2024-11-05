Российские учёные готовят рискованную посадку на тессеры Венеры

Российские ученые обсуждают возможные места посадки модуля миссии "Венера-Д" на поверхность Венеры.
Варианты включают относительно ровные молодые равнины, покрытые лавой, и сложные для навигации древние возвышенности — тессеры, которые представляют особый интерес для научных исследований.
Научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый отметил, что посадка на равнины была бы проще с технической точки зрения, но возвышенности предлагают уникальные возможности для изучения поверхности Венеры. Анализ показал, что необходимую информацию можно будет собрать за 2-3 часа, что позволяет снизить массу теплозащиты аппарата и добавить больше научных инструментов, сообщает ТАСС.
Ученые также надеются отправить на Венеру сразу два спускаемых аппарата, но пока финансирование подтверждено только для одного зонда.
Вене́ра — вторая по удалённости от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы, наряду с Меркурием, Землёй и Марсом принадлежащая к семейству планет земной группы.
Тессера (др.-греч.) — название деталей рельефа поверхности Венеры, напоминающих паркет или черепицу.
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