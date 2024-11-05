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Российские учёные готовят рискованную посадку на тессеры Венеры

0:56
Наука

Российские ученые обсуждают возможные места посадки модуля миссии "Венера-Д" на поверхность Венеры.

Российские учёные готовят рискованную посадку на тессеры Венеры
Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535, CC BY-SA 4.0

Варианты включают относительно ровные молодые равнины, покрытые лавой, и сложные для навигации древние возвышенности — тессеры, которые представляют особый интерес для научных исследований.

Научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый отметил, что посадка на равнины была бы проще с технической точки зрения, но возвышенности предлагают уникальные возможности для изучения поверхности Венеры. Анализ показал, что необходимую информацию можно будет собрать за 2-3 часа, что позволяет снизить массу теплозащиты аппарата и добавить больше научных инструментов, сообщает ТАСС.

Ученые также надеются отправить на Венеру сразу два спускаемых аппарата, но пока финансирование подтверждено только для одного зонда.

Уточнения

Вене́ра — вторая по удалённости от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы, наряду с Меркурием, Землёй и Марсом принадлежащая к семейству планет земной группы.

Тессера  (др.-греч.) — название деталей рельефа поверхности Венеры, напоминающих паркет или черепицу.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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