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Как отпечатки пальцев на глине помогают в изучении египетских ремесел

1:56
Наука

Исследование Леони Хофф, аспирантки Оксфордского университета проливает свет на ремесленников, создававших терракотовые статуэтки в древнем египетском городе Тонис-Гераклион. Анализ отпечатков пальцев, оставленных на глиняных фигурках, помог определить возраст и пол их создателей, что ранее было практически невозможно.

Как отпечатки пальцев на глине помогают в изучении египетских ремесел
Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

В ходе работы были использованы методы преобразования отражения (RTI) и анализ плотности гребней, позволяющие идентифицировать различия в отпечатках пальцев мужчин и женщин, а также различать взрослые и детские отпечатки.

Оказалось, что в изготовлении фигурок участвовали как мужчины, так и женщины, а также дети, что демонстрирует широкий возрастной и гендерный состав ремесленников.

Тонис-Гераклион, процветавший в VIII-II веках до н. э., был важным портом для торговли и миграции. Археологические находки позволили восстановить подробности ремесленных традиций этого города.

Терракотовые статуэтки, обнаруженные во время раскопок, помогли выявить особенности работы египетских и греческих мастеров, включая участие детей.

В Египте глиняные изделия часто создавались под руководством взрослых, но и дети участвовали в процессе, выполняя несложные задачи. В отличие от этого, в греческом ремесленном деле подмастерьями обычно были подростки, которых обучали старшие мастера.

Кроме того, Хофф установила, что женские отпечатки пальцев часто встречались на фигурках, созданных местными ремесленниками, что указывает на возможное участие женщин в профессии, которая в древнегреческих источниках традиционно считалась мужской.

Она надеется расширить исследование, чтобы найти больше данных о социальном устройстве ремесленных мастерских того времени.

Уточнения

Гераклион Гераклей (др.-греч. Ἡράκλειον), также Тонис, Фонида (Θῶνις), — древний город в Нижнем Египте близ Каноба, в устье западного рукава Нила, которое называлось Канобским или Гераклейским.

О́ксфордский университе́т (англ. University of Oxford) — британский публичный (государственный) университет в городе Оксфорд, Англия. Один из старейших университетов в мире, первый англоязычный и на Британских островах.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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