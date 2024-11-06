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Археологи нашли кость древней птицы убийцы в Колумбии

3:53
Наука

Группа исследователей, включая биолога-эволюциониста из Университета Джонса Хопкинса, недавно проанализировала окаменелость вымершей гигантской плотоядной птицы, которая, по их мнению, может оказаться самым крупным известным представителем своего вида.

Археологи нашли кость древней птицы убийцы в Колумбии
Фото: Wikipedia by HeritageDaily, CC BY-SA 3.0

Это открытие предоставляет новые данные о животном мире на севере Южной Америки миллионы лет назад.

Речь идет о кости ноги, принадлежащей птице-убийце. Исследование возглавил Федерико Дж. Дегранж, специалист по этому виду, с участием Шивон Кук, доцента кафедры функциональной анатомии и эволюции в Медицинской школе Университета Джонса Хопкинса.

Кость была найдена в пустыне Татакоа в Колумбии, и это является самым северным свидетельством существования этой птицы в Южной Америке.

Размер кости указывает на то, что эта птица-убийца может быть на 5-20% больше известных фороракосов. Ранее находившиеся окаменелости показывают, что высота птиц-убийц могла колебаться от 90 до 270 сантиметров.

"Эти птицы жили на земле, их конечности были приспособлены для бега, и они в основном питались другими животными", — комментирует Шивон Кук.

Кость была найдена Сезаром Аугусто Пердомо, куратором музея La Tormenta, почти 20 лет назад, но ее идентификация как птицы-убийцы состоялась только в 2023 году.

В январе 2024 года исследователи создали трёхмерную модель образца с помощью портативного сканера из Медицинского центра Джонса Хопкинса, что позволило провести более детальный анализ.

Окаменелость представляет собой конец левой большеберцовой кости, относящейся к эпохе миоцена, около 12 миллионов лет назад. На кости имеются глубокие углубления, характерные для ног фороракосовых, а также вероятные следы зубов вымершего каймана — пурусзавра, длина которого достигала 9 метров.

"С учетом размеров крокодилов 12 миллионов лет назад, мы подозреваем, что птица-убийца могла погибнуть от полученных травм", — отмечает Кук.

Большинство окаменелостей птиц-убийц были обнаружены в южной части континента, включая Аргентину и Уругвай. Находка на севере Колумбии свидетельствует о том, что эта птица играла важную роль в хищной фауне региона.

Эта окаменелость также помогает ученым лучше понять, какие животные обитали здесь 12 миллионов лет назад, когда эта территория была изобилующей речной экосистемой. Среди обитателей были приматы, копытные млекопитающие, гигантские наземные ленивцы и глиптодонты, размером с автомобиль.

Сегодняшние длинноногие птицы-сериемы, достигающие 90 сантиметров в высоту, считаются современными родственниками фороракосов. Кук подчеркивает, что это была совершенно иная экосистема, чем та, что наблюдается сейчас.

Согласно исследователям, данная окаменелость, вероятно, первая в своем роде, найденная в этом регионе, указывает на то, что 12 миллионов лет назад этот вид был относительно редким среди местной фауны.

"Возможно, в существующих коллекциях есть окаменелости, которые ещё не были идентифицированы как птицы-убийцы, поскольку кости менее характерны, чем найденная нами кость голени, Представьте, как захватывающе было бы прогуляться и увидеть всех этих ныне вымерших животных", — добавляет Кук.

Для Кук эта находка помогает визуализировать среду, которой больше не существует. 

 

Уточнения

Университе́т Джо́нса Хо́пкинса (иногда Гопкинса, англ. Johns Hopkins University) — частный исследовательский университет, основанный Джонсом Хопкинсом в городе Балтимор (штат Мэриленд, США), также имеет кампусы и исследовательские центры в различных частях мира, включая Нанкин (Китай) и Болонью (Италия).

Форора́к  (лат. Phorusrhacos longissimus), — вымершая птица семейства фороракосовых («ужасных птиц»), обитавшая в эпоху миоцена в Южной Америке. Единственный вид рода Phorusrhacos, у него имелись необходимые атрибуты хищника: очень мощные когти и сильный изогнутый клюв, которым можно было наносить жертве удары, но не удерживать её. Череп форорака достигал почти 65 см, по величине не уступая лошадиной голове.
 

Респу́блика Колу́мбия (исп. República de Colombia), — государство на северо-западе Южной Америки, с территориями в Центральной Америке, впервые испанские колонизаторы вступили на колумбийскую землю в 1499 году, на первую половину XVI века приходит период активных завоеваний, в результате которых было создано вице-королевство Новая Гранада со столицей в Боготе.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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