Учёные обнаружили гены, ответственные за старение мышц

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Ноттингемского университета Трента в Великобритании выяснили, что процесс старения мышц контролируется 200 генами. Результаты исследования опубликованы в Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle (JCSM).

Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, CC BY 2.0

Команда исследователей, используя искусственный интеллект, проанализировала экспрессию генов у добровольцев из двух возрастных групп. Первая группа включала людей в возрасте 21-43 лет, а вторая — испытуемых от 63 до 79 лет. В ходе анализа было установлено, что на старение мышц влияют 200 генов.

Среди них учёные выделили ген USP54, который, как выяснилось, играет решающую роль в старении мышц и их деградации у пожилых людей. Это открытие может способствовать борьбе с саркопенией — возрастной потерей мышечной массы и снижением функций скелетных мышц, которая затрагивает 15-50% людей старше 60 лет и 8-10% людей среднего возраста (45-59 лет).

Саркопения не только приводит к слабости и потере веса, но и вызывает проблемы с удержанием равновесия, что повышает риск падений. Падения, в свою очередь, увеличивают вероятность переломов, заживление которых у пожилых людей занимает значительное время.

Уточнения

Саркопения — возрастное атрофическое дегенеративное изменение скелетной мускулатуры, приводящее к постепенной потере мышечной массы и силы.

