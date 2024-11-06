Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира

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Уровень моря неуклонно растёт, при этом его скорость увеличивается: с 1,4 мм в год в XX веке до 3,6 мм с 2006 по 2015 год, сообщает NOAA. По прогнозам, к концу XXI века уровень моря поднимется на 0,3 м, а согласно данным ООН — на 40-63 см.

Фото: commons.wikimedia.org by Kati Kosonen, CC BY-SA 3.0

Повышение уровня моря угрожает многим странам и городам. Например, для Мальдивов, где средняя высота суши составляет лишь 1 м, повышение моря на 45 см может означать потерю до 77% территории к 2100 году.

Кирибати с населением 120 тысяч человек может лишиться двух третей территории при подъёме моря на 3 фута. Аналогичная ситуация ожидается на Тихоокеанских островах, где проживают 3 миллиона человек, многие из которых могут вынужденно переселиться.

Проблема повышения уровня моря затрагивает не только небольшие острова, но и крупные страны. Китай, где в прибрежных районах живут 43 млн человек, находится в группе риска, как и Бангладеш с населением в зоне риска 32 млн человек и Индия с 27 млн. И хотя полное исчезновение стран к 2100 году маловероятно, некоторые территории могут быть поглощены океаном.

Крупные прибрежные города, такие как Джакарта, также подвергаются угрозе затопления. Джакарта опускается на 5-10 см ежегодно из-за чрезмерного оттока грунтовых вод, а повышение уровня моря лишь усугубляет ситуацию. Уже к 2050 году большая часть города может оказаться под водой, что стало одной из причин переноса столицы Индонезии на Борнео.

Американские города тоже находятся под угрозой. В Нью-Йорке, согласно Climate Central, к 2050 году до 426 тысяч человек будут проживать в зонах риска. Во Флориде из 50 наиболее подверженных наводнениям американских городов находятся 36, что делает этот регион одним из самых уязвимых к прибрежным наводнениям.

Решение проблемы возможно, но требует значительных инвестиций в инфраструктуру. В Нидерландах, например, уже внедрены меры по защите береговой линии, однако такие меры не всегда применимы в других регионах.

В некоторых частях Флориды и других странах рассматриваются варианты, позволяющие адаптироваться к постоянным затоплениям, например, создание открытых территорий для наводнений. Однако такие проекты требуют значительных ресурсов, и развивающимся странам зачастую не хватает финансовой возможности их реализовать.

Ситуация в бедных странах особенно остро отражает неравенство в подходе к проблеме. В отличие от Нидерландов и США, Бангладеш, например, не имеет достаточного финансирования для реализации защитных проектов.

В итоге выживание прибрежных стран и городов будет зависеть не только от темпов повышения уровня моря, но и от наличия финансовых и политических возможностей справиться с этой угрозой.

Уточнения

У́ровень мо́ря — положение свободной поверхности Мирового океана, измеряемое по отвесной линии относительно некоторого условного начала отсчёта.

