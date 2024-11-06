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Персидская империя: империя, изменившая мир

4:00
Наука

Персидская империя, также известная как Империя Ахеменидов, представляла собой одно из самых влиятельных и обширных государственных образований древнего мира, существовавшее с 550 по 330 год до н. э.

Персидская империя: империя, изменившая мир
Фото: commons.wikimedia.org by Folkertherlyn, CC BY-SA 4.0

Её территория охватывала земли от восточного побережья Средиземного моря до западной границы с Индией и включала множество культур и этнических групп. Захваченная впоследствии Александром Македонским, Персидская империя оказала значительное влияние на развитие региональной культуры и политики.

Древние персы представляли собой индоиранский народ, мигрировавший на территорию современного Ирана в конце второго тысячелетия до н. э. Известно, что они были родственны таким народам, как бактрийцы, мидяне и парфяне.

В V веке до н. э. греческий историк Геродот описывал их как множество племён, среди которых наиболее могущественным считалось племя пасаргадов, к которому принадлежал род Ахеменидов.

Персы впервые упоминаются в ассирийских источниках IX века до н. э., где они названы жителями территории Парсуа, что, вероятно, располагалась на юго-западе Ирана. В "Чёрном обелиске" ассирийского царя Салманасара III говорится о сборе дани с земель Парсуа, что свидетельствует о ранних контактах персов с соседними царствами.

Ключевую роль в становлении империи сыграл Кир Великий, который объединил разрозненные племена и начал завоевательные походы, распространив власть Ахеменидов на значительные территории, включая Лидию, Элам и Вавилон.

Геродот и Ксенофонт описывали его как великодушного и справедливого правителя, что подтверждают исторические документы, демонстрирующие толерантность Кира к подданным, которых он не принуждал к принятию чуждых им обычаев и религий.

Персидские правители понимали, что террор и жестокость, практиковавшиеся в Ассирийской империи, не являлись эффективными методами управления. Напротив, они придерживались принципа "виспадана" — признания пользы, которую различия между народами приносили империи.

На фресках Персеполя цари изображались среди представителей разных наций, что символизировало мультикультурный характер государства.

Сын Кира, Камбиз II, продолжил завоевательную политику отца и присоединил к империи Древний Египет, однако столкнулся с трудностями правления. После его смерти престол занял Дарий I, который способствовал расцвету государства, проводя реформы и улучшая инфраструктуру.

Он также инициировал строительство дорог и систему связи для ускорения обмена информацией между регионами империи.

Во время правления Дария и его сына Ксеркса начались греко-персидские войны, в которых несколько греческих полисов выступили против экспансии Персии. В первой Марафонской битве армия персов была побеждена афинянами, а во второй битве при Саламине их флот был уничтожен.

Несмотря на численное превосходство, Персия не смогла подчинить Грецию, что привело к постепенному ослаблению империи.

В 334 году до н. э. Александр Македонский начал военную кампанию против Персидской империи, быстро продвигаясь вглубь её территории. В результате несколько крупных сражений привели к поражению армии царя Дария III. Александр захватил и сжёг Персеполь, однако стремился сохранить культурное наследие покорённых народов, позволив себе жениться на персидской принцессе и принять персидские обычаи.

После смерти Александра его империя распалась, а Персия перешла под контроль Селевкидов и позднее — парфян, восстановивших персидское правление в регионе.

Уточнения

Держава Ахеменидов (Первая Персидская империя, Мидо-Персия; др.-перс. 𐎧𐏁𐏂, Xšāça — «Империя») — одна из величайших и наиболее продолжительных империй на Древнем Ближнем Востоке, существовавшая с 550 по 330 год до н. э. и охватывавшая значительную часть ближневосточных стран, включая территории современных Ирана, Ирака, Египта, Сирии, Турции и других регионов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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