Львиную пещеру изрисовали более 48 тысяч лет назад

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Картины со сценами охоты в доисторической пещере Ласко во Франции, церемонии и нательные росписи коренных народов по всему миру, произведения искусства Средневековья — охра, природный светостойкий минерал, всегда использовалась людьми в качестве красителя и в ритуальных целях.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:15_PanneauDesLion(PartieGauche).jpg by Claude Valette

«Можно сказать, что охра — это самый ранний известный пигмент, который использовался людьми для изображения нашего мира, — объясняет руководитель исследования кандидат наук Грегор Д. Бадер (Gregor D. Bader) из Зенкенбергского центра эволюции человека и палеоокружения при Тюбингенском университете. - Наш вид и другие гоминиды использовали красный, жёлтый или фиолетовый земной минерал в течение как минимум 500 тысяч лет, а то и дольше».

В ходе самого полного на сегодняшний день исследования использования охры в Африке, пишет archaelogie-online.de, Бадер и международная исследовательская группа изучили, как этот земляной минерал использовался к югу от Сахары. Используя 173 образца из пятнадцати памятников каменного века, исследователи реконструировали региональные сети отбора полезных ископаемых, добычи, транспортировки и использования охры.

«Нас интересовала вся цепочка охры: от отбора минерала из различных геологических формаций, его добычи, добавления в качестве связующих веществ других веществ, таких как молоко, жир, кровь и растительные смолы, до его транспортировки к местам археологических раскопок, — поясняют тюбингенские учёные. - Как передавались знания о добыче охры? Был ли обмен между различными группами охотников-собирателей? И есть ли региональные или временные различия?»

В новом исследовании учёные из Эсватини, США и Европы показывают, что существовали как местные стратегии добычи охры, так и транспортировка важного минерала на большие расстояния через сеть различных месторождений полезных ископаемых.

Археометрические исследования на пятнадцати археологических объектах позволяют предположить, что, по-видимому, существовала давняя культурная преемственность в передаче из поколения в поколение знаний о добыче и использовании охры, которая также включала геологические условия или желаемые физико-химические свойства минеральных пигментов. Эти сообщества практиков не развивались изолированно, а были частью более широкой системы отношений, на которую повлияли и опосредовали социальные взаимодействия, такие как технологическое обучение, сезонная миграция, обмен материальной культурой и символическим выражением, говорится в исследовании.

«Наши данные подтверждают предположение, что охотники и собиратели в каменном веке в Эсватини были очень мобильны и иногда преодолевали большие расстояния, чтобы перевезти пигменты охры», — говорит Бадер.

Примечательно, что такие традиции в Эсватини сохраняются и по сей день. Из этнографических исследований известно, что целители растений, например, путешествуют для сбора минерально-земляных пигментов для живописи и обрядов исцеления. Охра также считается важной частью свадебной церемонии: утром в день свадьбы невесту мажут красной охрой и животным жиром, чтобы обозначить её новый статус в обществе.

«Наша текущая работа убедительно показывает, что исследователи из Эсватини являются лидерами в изучении источников охры каменного века и что страна содержит огромные богатства этого важного пигмента. Помимо разрушения цепочки обмена охры, в исследовании также использовалось датирование по оптически стимулированной люминесценции, чтобы доказать, что Lion Cavern - «Львиная пещера» в Нгвене, возраст которой составляет около 48 тысяч лет, является старейшим известным свидетельством интенсивной добычи охры в мире, — заключает Бадер. - Мы также видим здесь одно из древнейших свидетельств того, как люди активно меняли внешний вид окружающей их среды».

Уточнения

Эсвати́ни (свати weSwatini, англ. Eswatini /ˌɛswɑːˈtiːni/), официальное название — Короле́вство Эсвати́ни (свати Umbuso weSwatini, англ. Kingdom of Eswatini), до 2018 года — Короле́вство Свазиле́нд (англ. Kingdom of Swaziland), — государство в Южной Африке. На юге, юго-востоке, западе и севере граничит с ЮАР (длина границы — 438 км), на востоке — с Мозамбиком (108 км).

