Почему старинные английские дома полны знаков защиты и проклятий

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В средневековом особняке в Линкольншире обнаружены почти два десятка загадочных знаков. По словам экспертов, эти гравировки были нанесены для защиты от злых сил, изгнания демонов, а в одном случае даже для наложения проклятия на врага.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gainsborough_Old_Hall.jpg by Asterion

Гравировки найдены на стенах Гейнсборо Олд Холл — резиденции, построенной сэром Томасом Бургом II (1696 - 1758, Thomas Burgh II) в конце XV века. Их обнаружил Рик Берри (Rick Berry), который уже около двадцати лет работает гидом на этом историческом объекте.

«Я очень хорошо знаю это место, — поделился с корреспондентом CNN экскурсовод. -Так что я был ошеломлён, когда пару лет назад заметил ранее не задокументированный защитный знак. Я решил поискать ещё — и продолжаю находить их. Последняя находка — небольшой пентаграмма, и это было несколько недель назад, но кто знает, сколько их ещё скрыто здесь».

Перекрывающиеся буквы V знаки могут символизировать Деву Марию. English Heritage сообщает, что многие из этих защитных меток, также известных как «апотропические знаки» или «ведьмины метки», создавались для того, чтобы защитить дом от бед. Среди обнаруженных символов — простые круги для улавливания демонов, перекрещенные Vs, символизирующие Деву Марию, и пентаграммы для отражения зла. Берри также нашел около ста ожогов на стенах, предназначенных для защиты здания от огня. Подобные знаки защиты встречались и в других местах Британии, но цель их создания по-прежнему остается загадкой.

«Они довольно распространены, — сказала репортёру New York Times медиевист из университета Эксетера Кэтрин Райдер (Catherine Rider). - Самое странное, что о них почти ничего не записано в те времена, поэтому мы до конца не понимаем их смысл».

Однако одна из самых любопытных гравировок не связана с защитой. Кто-то вырезал имя человека — одного из бывших владельцев дома — вверх ногами. Эта практика, считавшаяся проклятием, включала порчу имени, чтобы навлечь несчастья. Под этим именем также выгравировано нечто вроде неприличного рисунка, выступающего из букв, как сообщает Washington Post. Хотя защитные метки находили и в других зданиях, находящихся под управлением English Heritage, в благотворительной организации утверждают, что эта гравировка уникальна.

«Когда видишь что-то подобное, это, несомненно, проклятие», — утверждает Берри в беседе с Washington Post.

Проклятым оказался торговец Уильям Хикман (William Hickman), живший здесь со своей семьёй начиная с 1596 года. Хикман был «хитрым и беспощадным бизнесменом», по данным English Heritage. Тем не менее, он также был известен как «бедный на руку парень», склонный к повышению пошлин и строгому контролю над своей собственностью.

«Удивительно, что спустя столько веков удивительные старинные здания, находящиеся под нашей защитой, продолжают хранить секреты, ожидая своего часа, — уверяет в своём заявлении глава коллекций English Heritage Кевин Бут (Kevin Booth). - У Олд Холл явно была непростая история, особенно при владении, по-видимому, не слишком популярным Уильямом Хикманом. Однако причина такой высокой концентрации защитных знаков здесь остаётся загадкой».

Уточнения

«Английское наследие» (англ. English Heritage) — обиходное название британской государственной Комиссии по историческим зданиям и памятникам Англии (Historic Building and Monuments Commission for England).



Апотропеическая или апотропическая (греч. ἀποτρόπαιος — «отводящее порчу»), также отгонная магия — магический ритуал, предназначенный для оберегания от зла (порчи, сглаза).



Линкольншир (англ. Lincolnshire) — графство на востоке Англии, расположенное у берегов Северного моря.



Пентагра́мма (пентальфа, пентагерон; греч. πεντάγραμμον, от πέντε — «пять» и γραμμή — «черта, линия»), также пифагорейский пентакль — звёздчатый многоугольник, полученный соединением вершин правильного пятиугольника через одну.

