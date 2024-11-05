Nature: мир может озелениться без человеческой помощи

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная команда исследователей из Австралии и США провела оценку потенциала естественного восстановления лесов на планете.

Фото: unsplash.com by Sven Schlager, PDM

Согласно данным, опубликованным в журнале Nature, более 215 млн гектаров земель, что превышает площадь Мексики, могут быть засажены лесами естественным образом, без вмешательства человека. Это открытие подчеркивает важность сохранения природы и отказа от вырубки лесов для достижения глобальных экологических целей.

Наиболее перспективными регионами для восстановления лесов стали Юго-Восточная Азия, Малайзия и Индия. В совокупности на их территории могут возродиться до 98 млн гектаров леса. В Африке же возможно естественное покрытие лесами на площади около 25,5 млн гектаров. Пять стран — Бразилия, Индонезия, Китай, Колумбия и Мексика — обладают 52% всего потенциала естественного восстановления лесов, что делает их ключевыми участниками глобальных природоохранных инициатив.

Исследователи подчеркивают, что это восстановление могло бы компенсировать до 23,4 млрд тонн выбросов углерода за следующие 30 лет — объем, эквивалентный выбросам парниковых газов всей Австралии за полвека. Этот потенциал озеленения, если будет поддержан на международном уровне, поможет значительно сократить углеродный след человечества.

Уточнения

Лес — экологическая система, биогеоценоз, в которой главной жизненной формой являются деревья.



Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος — жилище (дом), местопребывание и λόγος — учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

