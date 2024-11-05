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Египетские археологи нашли украшения и амулеты возрастом 4000 лет

1:32
Наука

В египетском некрополе Южный Асасиф, расположенном в Луксоре, археологи обнаружили гробницу, датируемую Средним царством, примерно 1938-1630 годами до н. э.

Египетские археологи нашли украшения и амулеты возрастом 4000 лет
Фото: commons.wikimedia.org by AdaVegas Travel, CC BY-SA 4.0

В гробнице, принадлежащей, вероятно, одной семье, нашли 11 захоронений мужчин, женщин и детей. В некоторых женских захоронениях сохранились украшения из полудрагоценных камней, включая амулеты и ювелирные изделия из аметиста, сердолика и граната. Эти находки включают амулеты в виде головы бегемота, ястреба, глаз веджат и других символов древнеегипетской культуры. Один из мужчин также был похоронен с большим ожерельем, что было редкостью для мужских захоронений.

Среди артефактов также выделяются медные зеркала с изящными ручками из слоновой кости, включая сложный образ четырехликой богини Хатхор. Уникальная статуэтка плодородия из глазурованного фаянса украшена многочисленными деталями и отверстиями для "волос" из почти 4000 грязевых бусин. Также найден поднос для жертвоприношений с изображением быка, хлеба и других приношений, характерных для погребальных ритуалов того времени.

Исследование показывает, что стихии повредили саркофаги и льняные обертки, но многие неорганические материалы сохранились.

Уточнения

Еги́пет (араб. مصر‎ [Миср/Miṣr] [misˤɾ], масри مصر [Маср/Maṣr] [ˈmɑsˤɾ], копт. Ⲭⲏⲙⲓ [kʰēmi]), официальное название — Ара́бская Респу́блика Еги́пет (араб. جمهورية مصر العربية‎ [Джумхури́ят Миср эль-Араби́я], масри [Гумхури́я Маср иль-Араби́я]), — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

Амуле́т (от лат. amulētum), также о́берег и апотропе́й (от греч. ἀποτρόπαιος — «отводящее порчу») — предмет с приписываемыми ему магическими возможностями, который якобы должен принести счастье (энергетическое, та́инственное действие) и уберечь (защитное действие).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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