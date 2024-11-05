Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Сверхмассивные черные дыры в центрах галактик продолжают вызывать интерес ученых.

Фото: NASA by JPL-Caltech, PDM

Недавно астрономы под руководством Хевон Су из Международной обсерватории Gemini/NSF NOIRLab обнаружили черную дыру LID-568, существующую уже через 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва.

Она поглощает материю с рекордной скоростью, в 40 раз превышающей предел Эддингтона — этот показатель указывает на баланс сил внутри черной дыры, удерживаемый гравитацией и давлением из-за светового излучения. Это открытие дает новые сведения о ранних этапах эволюции черных дыр и указывает на то, что такие объекты могли набирать массу значительно быстрее, чем считалось.

Ученые использовали инфракрасный телескоп Джеймса Уэбба (JWST) и интегральный спектрограф NIRSpec, чтобы детально исследовать эту черную дыру и ее окрестности. Они зафиксировали мощные газовые оттоки, которые, вероятно, служат стабилизирующим механизмом, предотвращая разрушение системы.

Эти результаты открывают новые возможности для изучения происхождения сверхмассивных черных дыр, которые могли сформироваться как из легких "семян", возникших после коллапса первых звезд, так и из тяжелых газовых облаков.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.



Ско́рость (стандартное обозначение: v → {\displaystyle {\vec {v}}} , от лат. vēlōcitās) — векторная физическая величина, характеризующая быстроту перемещения и направление движения материальной точки относительно выбранной системы отсчёта.

